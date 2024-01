Gesucht und gefunden

per Mail teilen

Der Wasserrohrbruch hat im Hofladen ordentlich Schaden angerichtet. Zwar konnte die Feuerwehr den Laden rasch leerpumpen, trotzdem wird es noch Tage dauern, bis die Aufräumarbeiten beendet sind und Johanna wieder ihr Gemüse verkaufen kann. Letztendlich sind aber alle froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Als Karl den Feuerwehreinsatz aber bezahlen soll, regt er sich fürchterlich auf: Durch diese Rechnung wird er dem Herrn Feuerwehrkommandanten einen Strich machen!

Jenny fühlt sich nicht mehr wohl in ihren Klamotten. Die Jurastudenten an ihrer Uni sehen viel seriöser aus als sie. Alle! Und da Kleider ja bekanntlich Leute machen sollen, braucht sie unbedingt auch ein neues Outfit. Mindestens! Nach einem spontanen Einkaufsbummel in Freiburg kommt sie glücklich und mit vollen Tüten zurück. Als Sebastian seine Freundin mit ihrer Ausbeute sieht, erkennt er sie kaum wieder.

Einerseits ist Toni froh, dass er nicht mehr der Vorsitzende des Heimatvereins ist, andererseits plagt es ihn, dass nun ausgerechnet Hermann wieder das Sagen hat. Der weigert sich nämlich strikt, Tonis Köhler-Utensilien im Heimatverein auszustellen. Seiner Meinung nach hat das nämlich im Museum überhaupt nichts zu suchen. Viel wichtiger ist Hermann sein eigenes Vorhaben: Der Weg des Wassers. Doch ob er will oder nicht: Dazu braucht er Toni ...