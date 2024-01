Hase und Igel (WDH)

per Mail teilen

Voller Elan treiben Bea und Monique die Zertifizierung des Wonnepfads voran. Sie versuchen, sich an alle Vorgaben zu halten, damit das Projekt nicht noch auf den letzten Metern scheitert und Uli Zimmermann sich am Ende die Hände reibt. Dessen Ehre ist derweil stark angekratzt, weil er mit seiner Idee zum Hochseilgarten im Gemeinderat eine herbe Schlappe einstecken musste. Dass Uli den beiden energischen Damen öffentlich den Kampf ansagt, stecken sie gelassen weg. Doch dann müssen Bea und Monique einen herben Rückschlag verkraften.

Bernhard ist verzweifelt. Wann immer er versucht, Caro anzurufen, bekommt er lediglich ihren Anrufbeantworter zu hören. Bisher hat seine Ex-Freundin den Kontakt vehement abgeblockt. Doch jetzt, da er offensichtlich noch einmal Vater wird, möchte er auch zu seiner Verantwortung stehen. Dass ausgerechnet seine Schwester Kati ihm in seiner verfahrenen Situation helfen möchte, macht diese nicht besser – ganz im Gegenteil!

Nachdem Hermann sich mit Toni wieder versöhnt hat, gehen die beiden ihr gemeinsames Projekt an: Hermann hatte „den Weg des Wassers“ nie aus den Augen verloren und ist jetzt froh, dass er endlich Zeit und Muse hat, sich wirklich darum zu kümmern. Vertieft in Literatur und Recherche vergisst er, dass er noch weitere Verpflichtungen eingegangen ist: So warten die Mitglieder des Seniorenrats im Löwen umsonst auf ihn. Für Zimmermann Senior wieder einmal ein gefundenes Fressen.