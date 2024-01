Das fängt ja gut an

per Mail teilen

Für Karl ist die Welt wieder in Ordnung - zumindest so einigermaßen. Dass Bea an Weihnachten doch noch zu ihm zurückgekommen ist, hatte er fast schon nicht mehr zu hoffen gewagt. Doch auch wenn sie ihm sogar wieder bei der täglichen Stallarbeit hilft, sind die Fronten zwischen den Beiden längst nicht geklärt. Trotzig blockt die Jungbäuerin Karls erneut aufkommende Zukunftsvisionen ab. Karl braucht unbedingt einen Plan - und zwar einen guten!

Während im Rathaus die Vorbereitungen zum Neujahrsempfang laufen, bricht der Bürgermeister unter Schmerzen zusammen. Mit Verdacht auf Blinddarmentzündung wird Bernhard in die Klinik eingeliefert. Als Caro von diesem besonderen Neuzugang auf ihrer Station hört, ist sie geschockt. Seit der Trennung hat sie Bernhard nicht mehr gesehen, und er hat keine Ahnung, dass sie schwanger ist.

Andreas sitzt total übermüdet beim Frühstück, als ihm Eva eröffnet, er würde den Vormittag mit Carlotta alleine sein. Für ihn ist das kein guter Start in den Tag, denn er hat sich mit seiner kleinen schlaflosen Tochter bereits die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Und schon als Eva aus dem Haus ist, sehnt er sich nach nichts mehr, als ihrer Rückkehr.

Lautstark prahlt Bernd am Stammtisch mit seinen Frauenbekanntschaften. Von seinen Stammtischkollegen erntet er dafür jedoch nichts als Gelächter, denn keine der Damen hat man je zu Gesicht bekommen - zumindest nicht im Löwen. So wie es aussieht, wird sich das allerdings schon bald ändern - Bernd bekommt Damenbesuch aus Bayern. Neues Jahr - neues Glück!