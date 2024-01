Folge 565: Lieber allein

Serie D 2007 Lieber allein

Vorsichtig betritt Monique das Leibgedinghaus, sie hat ein Geschenk für Albert mit dabei. Bernhard sitzt vor Kisten und meint, sie solle es einfach irgendwo hineinschmeißen. Monique will wissen, was Bernhard da eigentlich macht. Der meint bitter, dass er packt, um Monique die Bahn freizumachen.

Lioba kommt mit einer neuen Ladung Heilwasser in den Hofladen. Als sie bei Johanna über den guten Charakter von Leni schwärmt, kommt diese gerade herein und eilt auf die Toilette. Dann erzählt Leni, dass es ihr im Gedärm herumgeht, seit sie Liobas Wasser getrunken hat. Wer weiß, fügt sie an Lioba gerichtet hinzu, was die da abfüllt!

Albert hat keine Lust, bei einem seiner Eltern zu wohnen. Er findet, dass beide nur an sich denken und will lieber alleine im Leibgeding wohnen bleiben. Jenny kann gut nachvollziehen, was gerade in ihm vorgeht und fragt Johanna, ob Albert denn nicht auf dem Hof bleiben könne. Johanna findet die Idee nach einigen Überlegungen gar nicht schlecht und fragt Bea, was sie davon hält. Als Bernhard am Abend seinen Sohn abholen will, stellt ihn Albert vor vollendete Tatsachen.