Folge 564: Aufruhr

Serie D 2007 Aufruhr

Mit kummervoller Miene verrichtet Johanna ihre Hausarbeit. Sie spricht Karl noch mal auf Bernhard an. Er soll doch seinen eigenen Bruder nicht des Hofs verweisen. Als Karl kein Einsehen hat, sucht Johanna Bernhard im Leibgedinghaus auf. Sie bittet ihn, sich bei Karl zu entschuldigen. Heftig entgegnet ihr Bernhard, dass es auf diese Tour nicht geht!

Auf Hermanns Bitten geht Monique zu Bernhard, um ihm einige Antworten zu geben. Doch der kann ihren Anblick kaum ertragen und meint, dass er ihre Lügen nicht mehr hören kann. Seit Monaten führt sie ihn schon vor. Sie braucht hier nicht mehr aufzukreuzen.

Hermann merkt, dass er die beiden Brüder an einen Tisch bekommen muss. Er bittet Karl und Bernhard, sich am Abend in der Stube des Fallerhofs einzufinden. Eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass tatsächlich beide am Abend zur Aussprache kommen. Doch dann machen sich die Brüder wieder gegenseitig Vorwürfe.