Grabenkämpfe

Karl ist genervt! Wann immer er abends ins Wohnzimmer kommt, läuft im fallerschen Fernseher das Gleiche: Hermanns Lieblingsprogramm. Beim spontanen Kampf um die Fernbedienung zieht Karl gegen Hermann jedoch wieder einmal den Kürzeren. Dass er das nicht auf sich sitzen lassen kann, versteht sich von selbst, schließlich ist er der Herr auf dem Hof! Und da Karl mindestens genauso stur ist, wie sein Vater, kommt es zwischen den beiden zum "Kampf ums Wohnzimmer". Was dieser eigentlich banale Streit für Folgen hat, war Karl in letzter Konsequenz allerdings nicht bewusst.

Für's Heimatmuseum soll im Sägewerk ein Modell des Mühlbachtals maßstabsgetreu nachgebaut werden. Eindeutig keine Aufgabe für Toni Willmann. Mit solch winzigen Holzteilchen kann der Sägewerker einfach nichts anfangen. Kurzerhand delegiert er den Auftrag an seine "Azubine", die den Auftrag widerwillig annimmt. Allerdings zu ihren Bedingungen.

Zwar war die erste Probebohrung erfolgreich, trotzdem hat Franz unerfreuliche Nachricht erhalten: Das Wasser aus der Quelle ist kein Heilwasser und die ersten Investoren werden nervös. Und während Franz mit den großen Plänen ums Heilwasser in "Bad Schönwald" beschäftigt ist, merkt er nicht, was mit Matthias los ist. In seiner Ahnungslosigkeit treibt Franz seinen Sohn noch mehr in die Enge.