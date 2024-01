Von Tannen und Pannen

Nur zu gerne hätte Johanna an Weihnachten endlich einmal einen "richtigen" Baum. Einen geraden, schönen Christbaum. Nicht schon wieder so einen krummen Stecken, wie ihn Karl alljährlich anbringt. Als sie deshalb Albert fragt, ob er zusammen mit Sebastian in diesem Jahr den Baum fürs Fest schlagen will, ist der sofort begeistert. Die Rechnung haben die beiden allerdings ohne Karl gemacht, denn der lässt sich das Christbaumschlagen auf gar keinen Fall nehmen. Schon aus Tradition! Und während auf dem Hof die alte Tradition weitergeführt wird, entsteht im Leibgedinghaus gerade eine ganz neue!

Sebastian ist schwer enttäuscht. Er war mit Jenny locker zum Essen verabredet, doch nachdem sie ihn lange hat zappeln lassen, hat sie ihn letztendlich versetzt. Und als er sei endlich erreichen kann, ist ein fremder Kerl am Telefon.

Für Franz ist es immer wieder ein Aufreger, dass ausgerechnet sein Bruder Hermann die Geschäftsvollmacht von Matthias hat. Franz ist sicher, dass sein Sohn schon damals, als er Hermann die Vollmacht erteilt hat, nicht mehr wirklich Herr seiner Sinne war. Und genau deshalb, wird er gerichtlich dagegen vorgehen: Gegen die Vollmacht und gegen Hermann.