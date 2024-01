Friedliche Weihnachten

per Mail teilen

Mühevoll schleppt Lioba ihren Leiterwagen voll mit Holzscheiten durch den tiefen Schnee. Nur langsam kommt sie vorwärts, der vollbeladene Wagen ist viel zu schwer für die Kräuterfrau. Sebastian bietet ihr seine Hilfe an, aber Lioba lehnt ab. Sie muss das Holz zu Karl zurückbringen, denn nur so kann sie Buße tun. Dass die Jungbäuerin sie als „Diebin“ beschimpft hat, kann sie nicht auf sich sitzen lassen.

Franz hat sich für Matthias etwas Besonderes ausgedacht: Er baut mit ihm zusammen die alte Rennbahn aus Matthias‘ Kindertagen auf. Und tatsächlich: Die Männer-WG hat großen Spaß zusammen. Der Friede und die Ausgelassenheit im Gesindehaus halten so lange an, bis Hermann mit Matthias‘ Weihnachtsgeschenk kommt.

Kati möchte in diesem Jahr zusammen mit Eva, Andreas und ihrem Lottchen Weihnachten feiern und hat die Zubereitung des Weihnachtsbratens übernommen. Um gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen löst sie ihre Tochter im Löwen ab. Damit hat sie nämlich freien Zugriff auf Tus Küche, in dem der Schönfeld'sche Weihnachtsschmaus vor sich hin schmoren soll. In der Zwischenzeit kümmert sich Kati um den einzigen Gast im Löwen: Toni Willmann. Und der hilft ihr sogar beim Weihnachtsbraten. Vielleicht ein wenig zu viel...

Es macht Johanna traurig, dass ihr Jüngster nicht mit der Familie Weihnachten feiern möchte. Aber Bernhard möchte sich zurückziehen und ein ruhiges Weihnachten verbringen. Doch dann wird es doch noch ein kleines bisschen aufregend, als er endlich ein Foto von seinem Sohn Marius in den Händen hält.