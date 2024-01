Folge 466: Verlassen

per Mail teilen

Frau Heilert hat die Feiertage zur Fortbildung genutzt - Dank des Buches, das sie von Herrn Weiss zu Weihnachten bekommen hat, ist sie nun eine wahre Feng-Shui-Meisterin. Sie hat einige Erkenntnisse schon in die Tat umgesetzt und sich noch im alten Jahr von einer ganzen Menge Krempel getrennt.

Jenny möchte von Johanna wissen, wieso im ganzen Haus Kreuze hängen. Johanna erklärt ihr, dass man so das Beten nicht vergisst. Sie erzählt dem Mädchen, dass früher auf jedem Hof eine Glocke hing, die drei Mal täglich und zu besonderen Anlässen geläutet wurde.

Als Jenny die Glocke später im Gedenken an ihre Mutter läutet, kommt Karl aufgebracht um die Ecke. Er weiß nichts von dem Gespräch zwischen Jenny und Johanna und denkt, Jenny spielt einen bösen Streich. Denn das Läuten der Glocke kann auch Warnung vor Feuer oder ein Notruf sein. Und prompt rufen sämtliche Nachbarn an, die die Glocke gehört haben und nun denken, dass der Fallerhof in Flammen steht!