Folge 467: Kopf hoch

per Mail teilen

Jenny versteht nicht, wieso sie bald im Schwarzwald in die Schule gehen soll, wo sie wahrscheinlich doch nicht bleiben kann? Zudem wäre sie sowieso am liebsten zurück in Berlin. Bea möchte, dass Jenny auf andere Gedanken kommt und fragt sie, ob sie shoppen gehen sollen. Doch Jenny meint, das sei nicht nötig, sie hätte schon alles.

Paula hat ganz verzweifelt Bea gebeten, ihr im Löwen zu helfen. Als Bea in den Schankraum kommt, ist der völlig leer. Paula meint, dass sie sich einfach nicht gut fühlen würde. Und schlecht sieht sie auch aus. Doch Bea hat mit Jenny wirklich genug andere Sorgen!

Als Hermann zum Mittagessen nach Hause kommt, bringt er ein Geschenk für Jenny mit. Es ist ein Puzzle vom Berliner Fernsehturm auf dem Alexanderplatz. Karl und Johanna finden das keine gute Idee. Denn so würde Jenny zu sehr an ihre Heimatstadt erinnert und nur noch mehr Heimweh bekommen.