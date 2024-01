Folge 488: Schwebezustand

per Mail teilen

Hermann bleibt der Mund offen stehen, als er sieht, welche Aushilfe Herr Weiss organisiert hat: Frau Dornmann. Die allerdings ist dann auch fassungslos, als sie sieht, was sich auf dem Schreibtisch angesammelt hat. Allerdings kann sie es sich kaum vorstellen, dass Frau Heilert ihren Arbeitsplatz so hinterlassen hat.

Bernhard muss erst sein Leben wieder sortieren. Er plant, die Firma zu verkaufen und dann in Ruhe Zukunftspläne zu machen. Monique schlägt ihm vor, dass Albert die Ferien bei ihr verbringt. So kann Bernhard alles in Ruhe auf die Reihe bringen.

Später schaut Johanna bei Bernhard vorbei. Da Karl auch schon da war, hat Bernhard langsam genug von den Ratschlägen seiner Familie. Zynisch möchte er von seiner Mutter wissen, ob sie ihm jetzt auch noch bei der Hausarbeit helfen möchte?