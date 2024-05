Folge 1222: Personal Coach

Seit Albert und Celine wieder aus Mannheim zurück sind und Schorsch auch noch seinen Pflegeplatz auf dem Hof hat, herrscht dort ein ganz schönes Gewusel. Den besten Freund in seiner Nähe zu haben, genießt Hermann jedoch sehr. Da kann es schon mal passieren, dass man beim gemeinsamen Spielenachmittag ein erst am Morgen gegebenes Versprechen vergisst.

Constantins Sticheleien scheinen an Lars Burger einfach abzuprallen. Gelassen lächelt der die Klumpp‘schen Provokationen einfach weg. Schon die Tatsache, dass Lars wieder aufgetaucht ist, macht Constantin aggressiv und er legt sich umso mehr bei Sophie ins Zeug. Den Kuss am Ende des Tages bekommt jedoch ein anderer.

Kati ist außer sich! Eva macht tatsächlich sie dafür verantwortlich, dass Andreas in den Löwen gezogen ist. Bei Monique will sie ihren Frust loswerden, doch die bietet ihr Paroli. Am Ende kümmern sich die beiden jeweils um die Beziehungsprobleme der anderen. Keine gute Idee!