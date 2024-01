Folge 506: Schöne Überraschungen

An Heiligabend bringt der Postbote ein Paket von Hermann. Auch sonst ist alles anders als sonst, denn Johanna möchte bei Kati feiern. Denn am ersten Weihnachtsfest ohne Peter möchte die nicht "unter die Leute". So richtig in Weihnachtsstimmung hingegen ist Franz. Im Gesindehaus deckt er liebevoll den Tisch für ein Festmenü.

Heinz kocht derweil ein traditionelles Weihnachtsessen. Als Franz endlich in die Küche spicken darf, kann er es kaum glauben. Statt irgendwelcher Köstlichkeiten gart auf dem Herd nur ein Brei. Doch es ist nicht irgendein Brei, es ist Maniokgrieß, das traditionelle Weihnachtsessen auf der Missionsstation. Und Sophie schmeckt es sehr gut.

Hermann ist in sich gegangen und möchte Heiligabend nun doch mit seinem "Blümle" verbringen. Erwartungsfroh taucht er auf dem Fallerhof auf. Doch in der Stube ist keiner. Denn Jenny hat sich gewünscht, Weihnachten wie im Vorjahr zu feiern. Und so findet schließlich Hermann schließlich Karl, Bea und Jenny im Stall. Als er erfährt, wo Johanna ist, fährt er zu Kati. Doch dort öffnet ihm niemand die Tür.