Folge 507: Jahresende

per Mail teilen

Johanna kann nachts immer noch nicht schlafen, weil es zu laut ist. Denn das Holz im Dach arbeitet und es ächzt und kracht die ganze Nacht. Außerdem ist das Zimmer viel zu groß, vielleicht kann man das Bett umstellen?

Als Bea in den Löwen aufbricht, möchte Johanna, dass sie Hermann etwas ausrichtet. Doch dann überlegt sie es sich anders. Als Bea dann im Löwen auf Hermann trifft, erzählt sie ihm, dass sie sich sehr über Johanna wundert. Schließlich sei sie doch jetzt am Zug, wo Hermann doch an Weihnachten da war. Und dann erklärt sie ihm noch, dass sie großes Verständnis für ihn hat. Schließlich hat ein Mann auch seinen Stolz.

Beas Strategie ist aufgegangen - Hermann ist kurz davor, Johanna anzurufen. Doch dann klingelt das Telefon und Johanna meldet sich. Sie erzählt ihm, dass sie ihn sehr vermisst, und dass sie sich heute nicht wieder verpassen dürfen. Johannas Worte haben Hermann erreicht, und er kommt am Silvesterabend auf den Fallerhof. Doch als er einen Blick ins Schlafzimmer wirft, sieht er, dass der Umzug schon ohne ihn stattgefunden hat.