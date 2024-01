Folge 509: Gewissensnöte

Mitten in der Nacht sitzt Karl am Fenster und sieht hinaus, weil er nicht schlafen kann. Über vierzig Jahre haben Johanna und Hermann in diesem Schlafzimmer gewohnt. Sie hätten Johanna und Hermann nicht vertreiben dürfen. Was, wenn sich die beiden am Ende wirklich scheiden lassen?

Lioba kommt auf den Fallerhof und beschwert sich, dass der Hofladen nicht geöffnet ist. Dabei ist es noch viel zu früh am Morgen. Das Kräuterweib hat ihr Heilwasser mitgebracht, dabei hätte Johanna es doch später mit dem Auto abgeholt. Als Karl dazu kommt, spürt Lioba sofort, dass es ihm nicht gut geht. Schläft er jetzt auf dem offenen Schlot, auf dem Hermann die ganze Zeit lag?

Das Gerücht, dass sich Hermann scheiden lassen möchte, hat sich schon im ganzen Ort verbreitet. Als Leni zur noch ahnungslosen Johanna kommt, möchte sie es natürlich genauer wissen: Ob Johanna denn wieder ihren Mädchennamen annehmen möchte? Und ob ihr denn bewusst ist, was so eine Scheidung bedeutet?