Folge 510: Geständnisse

per Mail teilen

Heinz sitzt bei Johanna im Hofladen und bespricht mit ihr die neuesten Entwicklungen. Sie erzählt ihm, dass Hermann nie an Scheidung dachte. Nach einem langen Gespräch hatten sie beschlossen, dass die Kinder nicht weiter unter der Situation leiden sollen. Doch im Anschluss ist Hermann zurück in den Löwen gefahren, was Johanna nicht versteht. Heinz meint, sie muss ihm noch ein bisschen Zeit geben.

Frau Heilert hat Franz gebeten, ihren Pass für sie verlängern zu lassen. Sie möchte nach allem, was vorgefallen ist, nicht aufs Rathaus. Franz freut sich, dass er etwas für "Claudia" tun kann. Im Flur trifft er Herrn Weiss, der gerade wichtige Dokumente kopiert. Als er Franz kurz alleine lässt, macht der schnell eine Kopie für sich. Als er das Papier in seinem Mantel verschwinden lässt, wird er ertappt - von Hermann.

Am Abend hat Franz Frau Heilert zu einem Abendessen ins Gesindehaus eingeladen. Schon die Vorspeise ist exquisit und Franz weiblicher Gast ist des Lobes voll. Franz hat sogar ein Gedicht von Rilke gelernt, um Frau Heilert weltmännisch zu umgarnen. Schließlich versucht er sogar, sie zu küssen.