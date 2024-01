Narri Narro IV

Schramberg setzt für die traditionelle "Bach na Fahrt" wieder einmal Himmel und Hölle in Bewegung. In ihrem Engels- und Teufelskostüm passen Karl und Hannes ganz hervorragend in das bunte Treiben auf dem Sammelplatz. Alle sind startklar. Karl wird nun doch ein wenig mulmig: Wird er eher "patsch nass" oder "furztrocken" das Ziel erreichen? Egal. Hauptsache dabei sein: "Da Bach na, da Bach na mit Kummer und mit Sorge, bis am A... bis am A... bis am Aschermittwochmorge...!"

Hermann und Frau Heilert staunen nicht schlecht, als sie sich am Fasnetmorgen im Büro begeg-nen. Beide wollen liegengebliebene Arbeit erledigen, obwohl das Bürgermeisteramt während der närrischen Tage eigentlich geschlossen ist. In der Post entdeckt Hermann das "Narrenblättle", in dem die Narren mit den Großen und Kleinen der Stadt abrechnen. Noch bevor Frau Heilert Hermann das Blatt aus der Hand nehmen kann, fällt Hermanns Blick auf eine Schlagzeile: "Sind Fahrradfahrer flach wie Teller, war der Hermann wieder schneller". Bei dieser Art von Humor hört für Hermann endgültig der Spaß auf!

Christina lässt sich nur mühsam überreden, ihrem Mann beim närrischen Treiben zuzuschauen. Schließlich macht sie sich doch mit Johanna auf den Weg nach Schramberg, doch ihrem teuflischen Ehemann ist die Besorgnis der beiden Frauen um seine Gesundheit eher lästig.