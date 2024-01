Kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen: Noch immer weiß Eva nicht, wie ihre Zukunft aussehen soll. Eigentlich möchte sie gerne in Deutschland studieren, aber dazu möchte sie auch unbedingt eine eigene Wohnung haben. Kati weiß, dass sie ihrer Tochter keine Studentenbude finanzieren kann. Sie fürchtet jedoch, dass Eva zurück nach Venezuela geht, wenn sie ihr hier nicht die Bedingungen bieten kann, die sie bei ihrem Vater hatte.

Auf dem Fallerhof stoßen Evas Allüren und Ansprüche mehr und mehr auf Unverständnis und Kritik. Bernhard schlägt vor, dass die junge verwöhnte Dame doch in seiner Firma für ihren Unterhalt arbeiten soll. Die Lösung des Problems scheint gefunden! Eva kann sich jedoch nur langsam mit diesem Gedanken anfreunden. An ihrem Wunsch, in Deutschland zu bleiben, ist sicherlich auch Marc nicht ganz unschuldig. Auch er studiert Medienwissenschaft und hat Eva angeboten, mit ihr für die Aufnahmeprüfung zu büffeln.

Am Stammtisch im Löwen geht es mal wieder hoch her: Karl wettet, dass bei der traditionellen "Bach-Na-Fahrt" zur Fasnet in Schramberg jeder Zweite in den Bach stürzt, weil die Zuber, mit denen die Narren den Fluss hinunter fahren, eigentlich zum Kentern verdammt sind. Doch der Juniorfaller verliert die Wette und muss in diesem Jahr auch "Da Bach na" fahren!