Das Rezept

Erstaunen bei Familie Faller: Nicht nur, dass Johanna am Rezeptwettbewerb des Schwarzwälder Boten teilgenommen hat, sie hat sogar gewonnen. Wilhelm ist der einzige, der nicht über den Erfolg seiner Schwiegertochter verwundert ist. Als Karl und Hermann noch immer die Besserwisser spielen und Alternativvorschläge zu Johanna Kalbsbratenrezept machen, serviert ihnen die Dame des Hauses die Rechnung auf dem Abendbrottisch: Gemüsesuppe, Kräuterquark und Knäckebrot!

Statt des erwarteten Rendezvous eröffnet Vandenberg der entsetzten Kati, dass der gemeinsame Abend nicht mehr als ein kleines Abenteuer für ihn war. Mit der Therapie in der Praxis endet auch die Affäre der beiden. Kati kann es kaum glauben. Sie weiß nicht einmal, worüber sie sich mehr ärgert: Das Ende des Flirts oder dass sie wieder auf den Falschen reingefallen ist!

Eva hat kaum Nerven für die Herzschmerzen ihrer Mutter. Die Aufnahmeprüfung an der Filmhochschule steht vor der Tür. Ob Marks Tipps wirklich hilfreich sind und sie gut genug vorbereitet ist? In letzter Minute kommt sie in der Fachhochschule an. Mark kann ihr gerade noch Glück wünschen.