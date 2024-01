Frühlingserwachen

per Mail teilen

Matthias Duffner kann es kaum fassen: Noch vor wenigen Minuten hat Kati ihm einen Korb gegeben, und jetzt verabredet sie sich mit einem Patienten für den gleichen Abend. Offensichtlich ist Kati von dem gutaussehenden Herrn Vandenberg mehr als angetan.

Stunden später sitzen die beiden bei romantischem Kerzenlicht in einem Restaurant und Kati staunt nicht schlecht angesichts des Tempos, das ihr Verehrer vorlegt. Sie hat es offensichtlich erwischt. Alle Vorsichtsmaßnahmen über den Haufen werfend lässt sie sich zum Abschied küssen. Auch ihrer Tochter Eva bleibt nicht verborgen, dass die Mama auf Wolke Sieben schwebt!

Im Schwarzwälder Boten entdeckt Wilhelm einen Rezeptwettbewerb zu Ostern. Spontan fordert er seine Schwiegertochter auf, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Doch Johanna ist unschlüssig. Als sie jedoch erfährt, dass auch Leni an dem Preisausschreiben teilnimmt, ist ihr Ehrgeiz geweckt. Auch Wilhelm tut sein übriges: Als Johanna in die Küche kommt, hat er sich schon mit Schürze und Kochtopf bewaffnet, um ein altes Rezept seiner verstorbenen Frau auszuprobieren!