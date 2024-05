Windbeutel mit Vanillesahne und Kirschen

per Mail teilen

Eine geschmackvolle und knusprige Kruste, dazu jede Menge Luft, das macht den Windbeutel einzigartig. Mit Sahne und Früchten gefüllt lädt der Gebäck-Klassiker zum Genießen ein. Die Basis des Ganzen ist eine Brandteigmasse und wie diese gelingt, verrät Sören Anders.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Sören Anders

Zutaten

Für den Brandteig:

175 g Milch

50 g Butter

10 g Zucker

50 g Weizenmehl, Type 405

50 g Speisestärke

0,5 Bio-Zitrone

3 Eier (Größe M)

1 Prise Salz

Für die Füllung:

350 g Schattenmorellen aus dem Glas, abgetropft

130 ml abgetropfter Saft der Kirschen aus dem Glas

50 g Zucker

20 g Speisestärke

350 g Sahne

2 Päckcen Vanillezucker

etwas Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung

1. Für den Brandteig Milch mit Butter und Zucker in einen Topf geben und aufkochen.

2. Mehl und Speisestärke sieben und dann in die kochenden Milch geben. Mit einem Rührlöffel untermischen und die Masse „abbrennen“, d.h. so lange rühren, bis sich am Topfboden eine weiße Schicht bildet, dann ist die Masse fertig.

3. Die Masse in eine Rührschüssel geben und mit Frischhaltefolie abgedeckt, kurz etwas erkalten lassen. Sie sollte nicht mehr heiß, jedoch noch warm sein.

4. Den Backofen auf 190 Grad (Ober-Unterhitze) vorheizen.

5. Das Backblech bereitlegen und mit einem Backpapier auslegen.

6. Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen und etwas Schale abreiben.

7. Die Eier mit Salz und Zitronenabrieb verquirlen und langsam, nach und nach unter die noch warme Masse rühren. Wichtig dabei ist, dass es nicht schaumig geschlagen wird. Also am besten mit dem Kochlöffel arbeiten. Die Brandteigmasse sollte schön cremig sein und noch am Kochlöffel kleben ohne abzutropfen.

8. Die Teigmasse in einen Spritzbeutel mit einer großen Sterntülle füllen und Windbeutel auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech aufdressieren.

9. Im vorgeheizten Ofen mit Dampf (dafür ein backofengeeignetes Gefäß mit etwas Wasser füllen und in den Ofen stellen) die Windbeutel ca. 25 Minuten backen. Dann auskühlen lassen.

Tipp: Gebackene Windbeutel nur auskühlen lassen, jedoch nicht lange lagern, sondern frisch genießen.

10. Für die Füllung die Kirschen aus dem Glas in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Dabei 130 ml vom Einlegesaft auffangen.

11. Die Kirschen mit Zucker und 100 ml vom Saft in einen Topf geben und aufkochen.

12. Die Stärke mit 30 ml vom Saft in einer Schüssel anrühren, dann unter die kochenden Kirschen rühren, ein paar Minuten mitkochen lassen und die Kirschen damit binden. Dann auskühlen lassen.

13. Die Sahne steif schlagen, dabei langsam den Vanillezucker unterrühren.

14. Die ausgekühlten Windbeutel horizontal aufschneiden und mit Kirschen und Sahne füllen, den Windbeuteldeckel wieder locker obenauf legen, mit etwas Puderzucker bestreuen und servieren.

