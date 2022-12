Schnitzel-Röllchen mit Kartoffelgratin

Schnitzel gehen immer, heute als Röllchen mit Speck und Gemüse gefüllt, dazu das einfachste Kartoffel-Gratin der Welt! Widerstand ist zwecklos!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion 720 kcal/ 3020 kJ 32 g Kohlenhydrate, 45 g Eiweiß, 46 g Fett Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Für das Kartoffelgratin:

600 g Kartoffeln, fest kochend

2 EL Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Muskat

150 ml Gemüsebrühe

50 ml Sahne

Für die Schnitzelröllchen:

4 Möhren

0,5 Lauchstange

etwas Salz

4 Schweineschnitzel

etwas Pfeffer aus der Mühle

60 g Bauchspeck, dünn aufgeschnitten

2 EL Pflanzenöl zum Anbraten

SWR SWR -

1. Backofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad, Gas Stufe 3) vorheizen.

2. Für das Kartoffelgratin die Kartoffeln waschen, schälen und in feine Scheiben hobeln.

3. Vier kleine oder eine größere Auflaufform mit Butter ausfetten und die Kartoffelscheiben darin dachziegelförmig einschichten, mit etwas Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

4. Die Gemüsebrühe und Sahne angießen und im heißen Ofen das Gratin ca. 25-30 Minuten garen.

5. Die Möhren schälen und längs in 2 mm dünne Schieben schneiden.

6. Den Lauch gründlich waschen, trocknen und die einzelnen Blätter abnehmen.

7. Die Möhrenscheiben und die Lauchblätter in kochendem Salzwasser kurz blanchieren, bis sie elastisch sind.

8. Die Schnitzel flachklopfen und leicht salzen und pfeffern.

9. Die Speckscheiben, Möhrenscheiben und die Lauchblätter auf die Schnitzel legen und einrollen.

10. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Schnitzelröllchen rundherum anbraten und bei mittlerer Hitze in der Pfanne fertig garen oder in eine Auflaufform geben und noch wenige Minuten zu dem Gratin in den Ofen geben.

11. Die Schnitzelröllchen und das Gratin aus dem Ofen nehmen und heiß servieren