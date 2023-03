Schinkennudeln mit Salat

per Mail teilen

Schinkennudeln forever – der Klassiker, wenn‘s mal schnell gehen soll. Wie er besonders gut schmeckt, zeigt Sören Anders.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 910 kcal/ 3820 kJ, 61 g Kohlenhydrate, 33 g Eiweiß, 60 g Fett Koch/Köchin: Sören Anders

Zutaten

Für die Nudeln:

200 g Hartweizengrieß oder Hartweizenmehl (Semola)

100 g Weizenmehl Type 405

1 Ei

etwas Salz

1 EL Olivenöl

50 ml Wasser

1 Bund glatte Petersilie

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

150 g gekochter Schinken

100 g geräucherten Schinken

2 EL Butter

30 ml Weißwein oder Gemüsebrühe

150 g Sahne

2 Eigelb

etwas Pfeffer aus der Mühle

80 g Bergkäse

Für den Salat:

50 g Feldsalat

2 Chicoréekolben

1 Radicchio

1/2 Bio-Orange

1 EL Honig

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

5 EL Olivenöl

Zubereitung

1. Für den Nudelteig Hartweizengrieß und Mehl in die Rührschüssel einer Küchenmaschine geben.

2. Das Ei, 1 Prise Salz, Olivenöl und so viel Wasser (ca. 50 ml) unter die Mischung kneten, dass ein glatter geschmeidiger, aber fester Nudelteig entsteht.

3. Teig zu einer Kugel formen und abgedeckt mindestens 30 Minuten ruhen lassen.

4. In der Zwischenzeit für den Salat Feldsalat putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Chicorée waschen und in Ringe schneiden. Radicchio putzen, in Stücke zupfen, waschen und gut abtropfen lassen.

5. Von der Orange den Saft auspressen.

6. Für das Dressing Orangensaft mit dem Honig, Salz und Pfeffer in einer großen Schüssel kräftig verrühren, bis sich das Salz gelöst hat. Danach das Olivenöl unterrühren. Salat und Dressing separat beiseitestellen.

7. Geruhten Nudelteig portionsweise mit der Nudelmaschine dünn ausrollen und zu breiten Nudeln schneiden.

8. In einem großen Topf reichlich Salzwasser aufkochen. Die Nudeln darin portionsweise ca. 2 Minuten bissfest garen.

9. Nudeln mit einer Siebkelle herausnehmen, kurz mit kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Etwa 100 ml vom Kochwasser in eine Tasse geben und beiseitestellen.

10. Petersilie abbrausen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und grob schneiden Die Schalotten und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Gekochten und geräucherten Schinken in feine Streifen oder Stücke schneiden.

11. Butter in einer tiefen Pfanne erhitzen. Schalotten und Knoblauch darin andünsten. Beide Schinkensorten darin kurz schwenken. Weißwein zugeben, kurz einköcheln lassen. Sahne unterrühren, ebenfalls etwas einköcheln lassen.

12. Eigelb und zurück behaltenes Kochwasser verrühren. Die Mischung unter die Schinkensahne rühren, erhitzen.

13. Nudeln zugeben und kurz warm schwenken. Mit Salz und Pfeffer würzen.

14. Salatmischung mit dem Dressing marinieren.

15. Schinkennudeln auf Teller verteilen. Bergkäse darüber reiben. Salat dazu reichen.

