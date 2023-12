Nudelauflauf mit Erbsen

Wir sind mitten in der Tomatensaison und die spielen auch die Hauptrolle in dem Nudelauflauf. Zum einen kochen wir eine köstliche Tomatensauce und in den Auflauf kommen gegrillte Tomatenscheiben. Für einen guten Biss im Auflauf sorgen die Kamut-Fusilli, eine Nudelvariante aus einer alten Weizensorte.