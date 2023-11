Die herzhafte Alternative zu unseren geliebten Muffins, mit Möhren und Äpfeln - einfach lecker!

Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion (bei 4 Personen): 825 kcal/ 3460 kJ / 59 g Kohlenhydrate, 19 g Eiweiß, 57 g Fett Koch/Köchin: Tarik Rose

Rezept für 12 Muffins

Zutaten

Für die Möhren (für ca. 2 Gläser à 400 g):

500 g Möhren

1 Apfel

4 Knoblauchzehen

80 g Ingwer

1 rote Paprikaschote

2 rote Chilischoten

10 g Salz

0,5 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL edelsüßes Paprikapulver

Für die Muffins:

150 g Möhren

1 Apfel

50 g Haferkleie

140 g Mandelmehl

35 g Kartoffelstärke

100 g Butter

100 ml Ahornsirup

1 Bio-Orange

1 Bio-Zitrone

3 Eier

etwas Pflanzenöl zum Einfetten

150 g Schmand

1 EL Haselnüsse, fein gehackt

Zubereitung

Hinweis: Die Würzmöhren müssen einige Tage durchziehen.

1. Für die Würzmöhren Möhren, Apfel, Knoblauch und Ingwer schälen, den Apfel vierteln und entkernen.

2. Paprika und Chilis putzen, waschen, längs halbieren und die Kerne ausstreichen.

3. Die vorbereiteten Gemüse auf einer Reibe grob raspeln.

4. Die Gemüseraspel in einer Schüssel mit Salz, Kreuzkümmel und Paprikapulver mischen und alles sorgfältig durchkneten.

5. Dann die Gemüsemischung randvoll und sehr dicht zusammengedrückt in saubere Einmach- oder Marmeladegläser füllen. Darauf achten, dass das Gemüse unter der entstandenen Lake bleibt und das Glas verschließen, aber nur so fest, dass entstehende Gase entweichen können (also nicht luftdicht verschließen). An einem kühlen dunklen Ort etwa 7 Tage reifen lassen (nicht im Kühlschrank).

Erst nach der Fermentation die Gläser fest verschließen.

Hinweis: Ungeöffnet sind die Gewürzmöhren dann kühl und dunkel gelagert knapp 3 Monate haltbar. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 2-3 Tagen verbrauchen.

Die Würzmöhren schmecken als Einlage in einer Suppe, als Topping auf einer Stulle oder als Würze in Salaten oder zu gebratenem Gemüse.

6. Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

7. Für die Muffins Karotten und Apfel waschen, schälen und fein raspeln.

8. Haferkleie, Mandelmehl und die Stärke in eine Schüssel geben und vermengen.

9. Butter in einer Pfanne schmelzen und mit Ahornsirup verrühren.

10. Orange und Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen, Schale (ohne das Weiße) abreiben. Früchte halbieren und den Saft auspressen.

11. Die Eier in einer Schüssel leicht aufschlagen.

12. Kartoffel- und Apfelraspel zu den trockenen Zutaten in der Schüssel geben. Eier, Zitrusschalen und -saft zugeben und alles zu einem Teig vermischen.

13. Die Mulden der Muffinform mit etwas Pflanzenöl einfetten.

14. Dann den Teig in die Mulden der Muffinform füllen und die Muffins ca. 30 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.

15. Die gebackenen Muffins aus dem Ofen nehmen, kurz ausdampfen lassen, dann aus den Mulden nehmen.

16. Muffins mit Schmand und einigen Esslöffeln abgetropften Würzmöhren auf Teller geben, fein gehackte Nüsse darüber streuen und alles servieren.

