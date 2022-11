Mini Tarte Tatins

per Mail teilen

Blätterteig fix selber machen? Cynthia Barcomi zeigt wie's geht! Inspiriert vom französischen Apfelkuchen-Klassiker Tarte-Tatin erklärt Cynthia außerdem, wie man aus dem Grundteig kleine Blätterteig-Küchlein in Muffinförmchen backt.

Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Cynthia Barcomi

Rezept für ca. 8-10 Stück:

180 g kalte Butter

225 g Weizenmehl, Type 405

30 g Speisestärke

0,5 TL Salz

80 ml Wasser, kalt

2 EL Mineralwasser mit Kohlensäure, kalt

etwas Weizenmehl, Type 405 zum Ausrollen des Teiges

70 g weiche Butter

Zusätzlich:

3 Äpfel (z.B. Boskop)

50 g Butter

120 g Zucker

etwas Butter zum Einfetten der Form

1. Kalte Butter in kleine Würfel schneiden und in den Kühlschrank legen.

2. Mehl, Speisestärke und Salz in einer Schüssel vermengen. Dann die kalte Butter mit den Fingerspitzen einarbeiten, bis die Mischung grob krümelig ist. Das kalte Wasser und das Mineralwasser dazugeben. Mit einer Gabel vermischen, bis der Teig gerade zusammenkommt.

3. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zügig zu einem Rechteck formen, in Frischhaltefolie einwickeln und 2 Stunden in den Kühlschrank legen. Die Ruhezeit ist wichtig, damit das Mehl die Flüssigkeit vollständig aufnimmt, die Butter wieder kalt wird und das Gluten im Mehl sich entspannt.

4. Anschließend den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem ca. 6 mm dicken Rechteck ausrollen Die Hälfte der weichen Butter auf die oberen zwei Drittel des Teigs streichen. Die untere Seite des Rechtecks zur Mitte hin einschlagen, dann die Seite mit der Butter darüber klappen. Der Teig liegt nun in drei Schichten übereinander. Den Teig um 90 Grad drehen.

5. Den Teig erneut zu einem Rechteck ausrollen. Den Rest der weichen Butter auf die oberen Zwei Drittel des Teigs streichen. Das untere Drittel zur Mitte hin einschlagen und das obere Drittel darüber legen (wie bei einem Brief).

6. Dann den Teig wieder in Frischhaltefolie einwickeln und ca. 1 Stunde in den Kühlschrank legen.

7. Anschließend den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem ca. 6 mm dicken Rechteck ausrollen. Das ober Drittel darüber klappen. Die untere Seite des Rechtecks zur Mitte hin einschlagen, und das obere Drittel darüber legen (wie bei einem Brief). Den Teig um 90 Grad drehen. Den Teig erneut zu einem Rechteck ausrollen. Und wieder zusammenklappen. Dann den Teig wieder in Frischhaltefolie einwickeln und für 1 Stunde in den Kühlschrank legen (oder länger). Der Teig ist jetzt fertig, um damit zu backen.

8. Für die Küchlein den Backofen auf 210 Grad (Unterhitze oder Umluft vorheizen).

9. Die Äpfel schälen, entkernen und vierteln. Jedes Viertel längs halbieren.

10. In einer schweren Pfanne die Butter bei mittlerer Hitze zerlassen. Den Zucker dazugeben und mit einem Holzlöffel (oder Silikonspatel) verrühren. Nach einigen Minuten über hoher Hitze wird die Masse bernsteinfarbig. Pfanne vom Herd nehmen. Die Apfelschnitze in Kreisen in der Pfanne anordnen, dabei können sie sich etwas überlappen.

11. Die Pfanne wieder auf den Herd stellen und die Apfelschnitze ca. 10 Minuten über hoher Hitze braten. Wenn die Äpfel Saft gezogen haben, mit einem großen Löffel wiederholt den Karamell über die Äpfel schöpfen.

12. Den Teig 10 Minuten vor dem Ausrollen aus dem Kühlschrank nehmen und halbieren. (Die 2. Hälfte kann man einfrieren).

13. Auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche den Teig 5 mm dick ausrollen, und 8-10 Kreise mit 8 cm Durchmesser ausschneiden und einschlitzen.

14. Die Kreise zurück in den Kühlschrank stellen.

15. Die Pfanne vom Pfanne vom Herd nehmen, während die Muffinförmchen vorbereitet werden. Die Mulden leicht buttern und ein langes Stückchen Backpapier einlegen. Mit einem Esslöffel Apfelscheiben und etwas Karamell in die Förmchen geben. Wenn alle Mulden voll sind, jede mit einem Teigkreis belegen.

16. Das Muffinblech in den Ofen geben und 12 bis 14 Minuten goldbraun backen. Dann aus dem Ofen nehmen und 5 Minuten auskühlen lassen. Dann mit einem Messer am Rand entlangfahren und die Törtchen auf eine Platte stürzen.