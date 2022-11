SWR SWR -

"I made it" – "Den hab ich gemacht", sagte Cynthia Barcomi, als sie ihrer Kindergärtnerin ihren ersten selbst gemachten Chocolate Chip Cookie in die Hände legte. Ein Satz, der bis heute das Leben der passionierten Köchin, Unternehmerin und Mutter auf den Punkt bringt. Cynthia Barcomi, die schon im Alter von drei Jahren ihre Lieblingsrezepte auswendig aufsagen konnte, studierte Philosophie und Theaterwissenschaft an der Columbia Universität in New York und arbeitete als Tänzerin, bevor sie in ihrer Wahlheimat Berlin ihre Leidenschaft zum Beruf machte.

1994 gründete sie in Kreuzberg die Barcomi's Kaffeerösterei, 1997 folgte in Berlin Mitte das Barcomi's Deli. Beide sind heute Kultläden und in der Hauptstadt die allererste Adresse für hausgerösteten Kaffee, New York Cheesecake, Blueberry Muffins oder Monster Brownies.

Cynthia Barcomi ist außerdem Autorin zahlreicher Koch- und Backbücher. Seit 2009 führt sie ihre eigene Kitchenware Linie samt Backformen, Küchenutensilien und Backzutaten.