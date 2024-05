per Mail teilen

Die Kräuterkruste passt perfekt zum zarten Lamm, dazu werden Hasselback-Kartoffeln und knusprig frittierte Holunderblüten serviert.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 890 kcal/ 3723 kJ, 42 g Kohlenhydrate, 40 g Eiweiß, 62 g Fett Koch/Köchin: Antonina Müller

Zutaten

Für die Estragonkruste:

10 g Ingwer (frisch)

3 Zweige Estragon

20 g Parmesan

80 g weiche Butter

1 EL Ahornsirup

etwas Salz

50 g Semmelbrösel oder Pankomehl

Für die Fächerkartoffeln:

16 kleine Kartoffeln (Drillinge)

3 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

2 Knoblauchzehen

Für die Holunderblüten:

8 frische Holunderblütendolden mit Stiel

2 Eier (Größe M)

200 g Weizenmehl, Type 405

1 Prise Salz

200 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

60 g flüssige Butter

1 Prise Cayennepfeffer

1 Prise Kreuzkümmel

1 Prise Zucker

500 ml Speiseöl zum Frittieren

Für das Fleisch:

600 g Lammrücken (küchenfertig ausgelöst)

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 EL Butter

1 Knoblauchzehe

Zubereitung

1. Für die Estragonkruste Ingwer schälen und sehr fein hacken.

2. Estragon abbrausen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und fein schneiden.

3. Parmesan fein reiben.

4. Weiche Butter mit Parmesan, Ingwer, Estragon, Ahornsirup und einer Prise Salz verrühren, die Semmelbrösel untermischen.

5. Die Masse zwischen Backpapier ausrollen und bis zur Verwendung kühl stellen.

6. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

7. Die Kartoffeln gründlich waschen (nach Belieben auch schälen), fächerartig ein-, dabei jedoch nicht durchschneiden.

8. Die Kartoffeln in eine Auflaufform setzen, Olivenöl überträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Knoblauchzehen andrücken und mit in die Auflaufform geben. Die Kartoffeln in den vorgeheizten Ofen geben und ca. 25 Minuten garen.

9. Die frischen Holunderblüten (mit Stiel gesammelt) gut ausschütteln oder abwaschen und trockentupfen.

10. Für den Ausbackteig die Eier trennen. Das Eiweiß steif schlagen.

11. Mehl, Salz und Mineralwasser in einer Rührschüssel glattrühren. Die flüssige Butter und die Eigelbe zugeben, Cayennepfeffer, Kreuzkümmel und Zucker unterrühren. Zuletzt das geschlagene Eiweiß unterheben.

12. In einem großen flachen Topf das Frittieröl erhitzen.

13. Die Holunderblüten am Stiel fassen und in den Ausbackteig eintauchen. Blütendolde etwas abtropfen lassen, dann ins heiße Öl geben und goldbraun ausbacken. Mit einer Siebkelle herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und die Stiele der Blüten abschneiden.

14. Lammrücken mit Salz und Pfeffer würzen.

15. In einer Pfanne (backofengeeignet) Butter erhitzen, eine angedrückte Knoblauchzehe zugeben und den Lammrücken darin von beiden Seiten anbraten. Fleisch dann in eine Auflaufform geben.

16. Die vorbereitete Kruste aus dem Kühlschrank nehmen, entsprechend portionieren und auf den Lammrücken geben.

17. Den Lammrücken im heißen Backofen ca. 6 Minuten fertig garen.

18. Lammrücken portionierten. Mit ausgebackenen Holunderblüten auf vorgewärmten Tellern verteilen und anrichten. Die Ofenkartoffeln dazu reichen.

Tipp: Mit Holunder-Hollandaise schmeckt alles noch besser.

Übersicht aller SWR Rezepte