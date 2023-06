Involtini mit Parmaschinken und Mozzarella

per Mail teilen

Ein absoluter Küchenklassiker aus Italien. Zu den italienischen Rouladen gibt es eine Sauce mit Tomaten, Sardellen, Kapern und Oliven. Diese Kombination kennen wir auch von den Spagetti Putanesca.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 485 kcal/ 2020 kJ, 9 g Kohlenhydrate, 35 g Eiweiß, 29 g Fett Koch/Köchin: Daniele Corona

Zutaten

Für die Röllchen:

2 Stängel Basilikum

100 g Mozzarella

4 Kalbsschnitzel (aus der Nuss oder dem Rücken á ca. 120 g)

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

4 Parmaschinken-Scheiben, dünn aufgeschnitten

80 g Weizenmehl, Type 405

3 EL Olivenöl

1 EL Butter

1 Zweig Thymian

250 ml trockner Weißwein (ersatzweiße Gemüsebrühe)

Für die Sauce:

1 Knoblauchzehe

1 Sardellenfilets, in Öl eingelegt

1 EL Olivenöl

350 ml passierte Tomaten

1 kleine getrocknete Chili

1 TL Oregano, getrocknet

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 EL schwarze Oliven

1 EL Kapern (aus dem Glas, abgetropft)

Zubereitung

1. Basilikum abbrausen, trocken schütteln und die Blättchen abzupfen.

2. Mozzarella abtropfen lassen und in kleine Stücke zupfen.

3. Die Kalbsschnitzel mit einem Fleischklopfer dünn plattieren und mit wenig Salz und etwas Pfeffer würzen.

4. Auf jede Fleischscheibe eine Scheibe Parmaschinken legen. Gezupften Mozzarella und ein paar Basilikumblätter in die Mitte legen. Die Fleischscheiben wie Rouladen aufwickeln und mit Küchengarn binden oder einem Zahnstocher fixieren.

5. Für die Sauce den Knoblauch schälen und fein schneiden. Sardellen klein hacken.

6. In einem Topf Olivenöl erhitzen. Knoblauch und Sardellen darin anschwitzen. Passierte Tomaten, getrocknete Chili und Oregano hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und alles 15 Minuten leicht köcheln lassen.

7. Die Kalbsröllchen mehlieren, überschüssiges Mehl abklopfen.

8. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Fleischröllchen darin goldbraun anbraten. Butter und Thymianzweig in die Pfanne geben und mit Weißwein ablöschen.

9. Kalbsröllchen zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 8 Minuten sacht schmoren.

10. Für die Sauce die Oliven klein schneiden und mit den Kapern in die Tomatensauce geben, alles noch ein paar Minuten köcheln lassen.

11. Die Fleischpfanne vom Herd nehmen, den Deckel abnehmen. Den in der Pfanne entstandenen Bratenfond mit einem Esslöffel öfter über die Fleischröllchen träufeln und kurz ruhen lassen.

12. Die Sauce abschmecken, auf Teller geben. Die Fleischröllchen halbieren und in die Tellermitte in die Sauce setzen. Mit restlichem Basilikum garnieren. Dazu schmecken z. B. in Butter geschwenkte Bandnudeln.

