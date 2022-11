Hähnchen-Saltimbocca mit Zitronenkartoffeln

per Mail teilen

In der Sommerküche zaubern wir aus frischen Zutaten ein leckeres Hähnchen-Saltimbocca. Da ist Urlaubsfeeling garantiert!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 510 kcal / 2130 kJ 22 g Kohlenhydrate, 48 g Eiweiß, 25 g Fett Koch/Köchin: Christian Henze

Für die Zitronenkartoffeln:

700 g kleine, festkochende Kartoffeln

etwas Salz

4 Knoblauchzehen

0,5 Bio-Zitrone

2 EL Olivenöl

1 EL Butter

0,5 TL Puderzucker

etwas Pfeffer aus der Mühle

Für das Fleisch:

600 g Hähnchenbrustfilets

16 Blätter Salbei

150 g Parmaschinken in dünnen Scheiben

etwas Pfeffer aus der Mühle

etwas Salz

50 g Butter

1. Die Kartoffeln gründlich waschen und in einem Topf mit leicht gesalzenem Wasser weich kochen.

2. Den Backofen auf 80 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

3. Hähnchenbrustfilets trocken tupfen, in 16 etwa 2 cm dicke Scheiben schneiden.

4. Salbeiblätter abbrausen und trockentupfen.

5. Auf jede Fleischscheibe ein Salbeiblatt legen und mit einer Scheibe Parmaschinken umwickeln, sodass das Salbeiblatt noch leicht hinausschaut. Die Päckchen mit Pfeffer würzen und nur ganz leicht salzen (der Schinken ist schon salzig).

6. Die Butter bei mittlerer Hitze in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Fleischpäckchen darin sacht von allen Seiten braten.

7. Das gebratene Fleisch auf eine hitzefeste Platte geben und im vorgeheizten Backofen warm halten. Die Bratpfanne zur Seite stellen.

8. Die gekochten Kartoffeln abgießen, leicht ausdampfen lassen. Dann halbieren oder vierteln.

9. Knoblauch schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen. Die Schale mit einem Sparschäler dünn abschälen. Dann die Schale in feine Streifen schneiden. Knoblauch mit Zitronenschale und Olivenöl in einen Mörser geben und leicht andrücken.

10. Knoblauch-Zitronenschale in die Bratpfanne geben. Mit Puderzucker bestäuben und Butter zugeben, alles kurz durchmischen. Die Kartoffeln zugeben, in der Pfanne durchschwenken, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

11. Vor dem Servieren die Hähnchen-Saltimbocca zu den Kartoffeln in die Pfanne geben und alles nochmals gut durchschwenken, anschließend auf Teller anrichten und servieren. Nach Belieben noch mit Basilikum-Öl oder Pesto beträufeln.