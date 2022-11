Gegrillte Rindersteaks mit Zucchini und Ziegenkäse

per Mail teilen

Welcher Camper hat keinen Grill im Gepäck? Keiner! Deswegen gibt’s heute Steak mit warmem Ziegenkäse. Wer braucht da noch ein Restaurant?

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion 600 kcal/ 2490 kJ 9 g Kohlenhydrate, 51 g Eiweiß, 40 g Fett Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Zutaten:

4 Zweige Thymian

2 Knoblauchzehen

4 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

4 Rinderhüftsteaks je 180 g

3 Stängel glatte Petersilie

3 Stängel Estragon

250 g grüne Zucchini

250 g gelbe Zucchini

150 g Ziegenkäserolle

2 EL Honig

1. Thymian abbrausen, trocken schütteln und die Blättchen abstreifen.

2. Knoblauch schälen und sehr fein hacken.

3. Thymian, Knoblauch und Olivenöl vermengen und leicht mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Die Steaks auf dem heißen Grill (oder in einer Pfanne auf dem Herd) auf beiden Seiten jeweils 30 Sekunden scharf anbraten. Dann in auf eine Platte geben und zugedeckt ruhen lassen.

5. Die Thymian-Öl-Marinade über das warme Fleisch geben und ziehen lassen.

6. Petersilie und Estragon abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden.

7. Zucchini waschen, die Enden abschneiden. Zucchini in 3 cm dicke Scheiben schneiden.

8. Zucchinischeiben auf dem heißen Grill (oder in einer Pfanne auf dem Herd) kurz von beiden Seiten braten.

9. Gebratene Zucchinischeiben in eine Grill-Schale geben (oder in der Pfanne lassen) und mit Salz und Pfeffer würzen.

10. Ziegenkäserolle in 1 cm dicke Scheiben schneiden und auf die heißen Zucchini legen. Darum herum die Fleischscheiben geben und alles in der Grillschale nochmals ca. 4 Minuten auf den Grill geben (oder in der Pfanne bei milder Hitze auf dem Herd lassen).

11. Honig mit Petersilie und Estragon mischen, über den Ziegenkäse träufeln, alles noch 1 Minute auf dem Grill (oder in der Pfanne bei milder Hitze auf dem Herd) lassen.

12. Anschließend die Steaks mit den Käse-Zucchini servieren.