Frittata mit grünem Spargel und Frühlingsquark

Fast jede dritte Ehe in Deutschland scheitert, doch nur jedes zehnte verheiratete Paar hat einen Ehevertrag. Wie sinnvoll ist es, in guten Zeiten einen Ehevertrag abzuschließen, für wen empfiehlt es sich besonders und was sollte drinstehen? Außerdem: Welche Möglichkeiten haben unverheiratete Paare?