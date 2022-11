SWR SWR -

Andi Schweiger absolvierte seine Ausbildung im "Restaurant Fallert" in Sasbachwalden. Schon bald zog es ihn nach Stuttgart, wo er seine Arbeit in Vincent Klinks "Restaurant Wielandshöhe" fortsetzte.

Andreas Schweiger wollte die Welt entdecken und immer neue Kochkünste erlernen. Er erhielt ein Engagement in London und kochte im "Hotel Dorchester". Weitere Stationen waren das "Hotel/Restaurant Krone" in Rheinland-Pfalz und das "Hotel Mandarin Oriental" in München. Hier eröffnete er 2006 dann auch sein eigenes Restaurant. Seit 2013 führt er in seiner bayerischen Wahlheimat seine eigene Kochschule.