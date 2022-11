Cashew-Kartoffelsalat

per Mail teilen

Koch/Köchin: Nicole Just

Zutaten:

125 g Cashewmus

100 ml Brottrunk

1,5 kg kleine Kartoffeln (kleine Sorten mit feiner Schale; z.B. La Ratte, Bamberger Hörnchen)

etwas Salz

1 Bund Dill

2 TL Meerrettich, gerieben

1 TL Senf (mittelscharf)

2 TL Weißweinessig

1 TL Ahornsirup

100 ml Soja- oder Mandelmilch (ungesüßt)

2 EL Leinsamen

2 rote oder gelbe Paprikaschoten

4 Frühlingszwiebeln

1. Bereits am Vortag für das Dressing das Cashewmus mit dem Brottrunk zu einer glatten Creme verrühren. Die Creme 8-12 Stunden (je nach gewünschtem Geschmack, je länger desto würziger) zugedeckt bei Raumtemperatur fermentieren. Danach in ein Schraubglas geben und im Kühlschrank aufbewahren.

2. Für den Salat die Schale der Kartoffeln gründlich abbürsten. Die Kartoffeln in einem Topf knapp mit Wasser bedecken. Das Wasser aufkochen, salzen und die Kartoffeln zugedeckt in ca. 30 Minuten garkochen. Danach das Wasser abgießen, die Kartoffeln ausdämpfen lassen und mit Schale in mundgerechte Stücke schneiden.

3. In der Zwischenzeit für das Dressing den Dill abbrausen, trocken schütteln und fein hacken. Fermentierte Cashewcreme, Meerrettich , Senf, Weißweinessig, Ahornsirup, Sojamilch, Leinsamen und etwas Salz in ein hohes Gefäß geben und mit dem Pürierstab aufmixen. Den gehackten Dill unter das Dressing heben.

4. Die Paprikaschoten und die Frühlingszwiebeln waschen und putzen. Die Paprika in 1 cm große Würfel, die Zwiebeln in sehr feine Ringe schneiden.

5. Paprika und Zwiebeln mit dem Dressing mischen und 5-10 Minuten quellen lassen, dann unter die abgekühlten Kartoffeln heben. Nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken.