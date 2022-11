per Mail teilen

Vegan kochen mit "La Veganista"

SWR SWR - SWR/Stephanie Schweigert

Nicole Just ernährt sich seit 6 Jahren rein pflanzlich. Aufgewachsen als Enkelin eines Metzgers gehörte Fleisch für sie zuvor dazu. 2009 dann die Kehrtwende - von heute auf morgen: Aus Respekt vor dem Leben, für mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Was zunächst wie eine Einschränkung anmutet, ist für Nicole Just eine kulinarische Offenbarung: Sie entdeckt den Genuss, die Leidenschaft für gutes Essen und für das Kochen ganz neu, gründet mit vegan-sein.de einen der erfolgreichsten Blogs zum Thema.

"La Veganista", das erste Kochbuch, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller, drei weitere Bücher sind bis jetzt erschienen. Nicht nur in die Herzen der Veganer kochte sich die sympathische Wahlberlinerin, eine viertel Million verkaufte Bücher bestätigen das. Nicole Just hält überall in Deutschland Vorträge über den veganen Genuss, gibt Kochkurse und coacht Restaurant- und Hotelküchen.