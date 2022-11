Welcher Bio-Ketchup schmeckt am besten?

per Mail teilen

Unsere Tester waren voller Vorfreude bei unserer Geschmacksprobe "Bio-Ketchup": Sie stellten sich eine aromatische Würz-Sauce aus sonnenverwöhnten Tomaten - natürlich aus biologischem Anbau vor. Dazu eine perfekte Süße-Säure-Balance und einen starken Fruchtgeschmack. Ihre Erwartungen wurden bei unserer Blindverkostung allerdings einige Male enttäuscht.

Die Testprodukte:

Bio-Ketchup in der Geschmacksprobe

Alnatura, Tomaten Ketchup, 500ml/ca. 1,99 Euro

Zwergenwiese, Tomaten Ketchup, 500ml/ca. 3,39 Euro

dm Bio, Tomaten Ketchup, 450ml/ca. 1,65 Euro

Heinz, Tomato Ketchup Bio, 400ml/ca. 2,49 Euro

Rewe Bio, Tomaten-Ketchup, 500ml/ca. 1,69 Euro

Die Tester

Reimund Ostendorp, Chef der Bochumer Imbissbude „Profigrill“ testet zusammen mit seinem langjährigen Stammgast Sven Bolz.

Zweites Testteam: Stephanie und Nicholas Seiffert, zwei vegane Griller aus Köln mit Vorliebe für Bio-Ketchup.

Die Testmethode

Beide Testgruppen probieren den Ketchup erst pur, in Bochum werden anschließend Pommes dazu gereicht, am Kölner Grill vegane Cevapcici.

Die Testergebnisse

WDR WDR -

Tomaten Ketchup von Alnatura

„Total süß und dann auch noch richtig sauer im Abgang, von Tomate schmecke ich da gar nichts“, beschwert sich Grillfreund Nicholas Seiffert. Auch als Begleiter von Pommes und veganen Cevapcici kann der Ketchup nicht punkten.

WDR WDR -

Tomaten Ketchup von Zwergenwiese

Von der Konsistenz sind unsere Tester sehr angetan: „Fein passiert, aber doch sichtbar tomatig“, lobt Reimund Ostendorp. Keine lobenden Worte finden unsere Tester nach der Verkostung: Süß, sauer, überwürzt und ein Kratzen im Hals, beklagen alle. „Tomate hast du hier wirklich gar nicht“, fügt Stephanie Seiffert an.

WDR WDR -

Tomaten Ketchup von dm Bio

„Das ist tatsächlich das erste Mal, dass der Tomatenketchup nach Tomate schmeckt“, freut sich Grill-Fan Stephanie Seiffert. Der Ketchup sei zudem nicht so süß, fügt Sven Bolz an. „Ein super Säure-Süße-Verhältnis, so wie ich mir das gewünscht habe“, begeistert sich die vegane Grillerin. Der Ketchup besteht den Test auch auf Pommes und Cevapcici.

WDR WDR -

Tomato Ketchup Bio von Heinz

“Also der ist sauer, da kriege ich richtig Gänsehaut”, ist Nicholas Seifferts Reaktion nach der Blindverkostung. „Der ist richtig kratzig im Hals“, ergänzt seine Frau. „Keine Tomaten-Note“ bemängelt sie zudem. Auch der Pommesbuden-Chef und sein Stammkunde sind nicht überzeugt vom Geschmack.

WDR WDR -

Tomaten-Ketchup von Rewe Bio

Der Geschmack dieses Ketchups irritiert unsere Tester. Raimund Ostendorp fühlt sich an Gewürzgurke erinnert, sein Stammgast Seven Bolz meint einen „Erdgeschmack“ zu identifizieren.

Der Testsieger

Unsere Tester sind sich einig: der Ketchup von dm Bio passt auf Pommes und zur Grillparty. „Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Süße und Säure, eine schöne Konsistenz und einen echt frucht-leckeren Tomatengeschmack“, fasst es Nicholas Seiffert zusammen.