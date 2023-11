Eine Perlenkette für den Blumentopf: Die Erbsenpflanze ist eine hängende Sukkulente, die Triebe ranken hübsch über den Topfrand. Damit sie toll aussieht, braucht sie ganz bestimmte Pflege. Viel Sonne und Wärme ist ihr am liebsten. Am besten gedeiht sie in nährstoffarmer Erde wie Kakteenerde. Vor allem aber: Gießen Sie wenig! Die Erbsenpflanze verträgt es nicht, im Wasser zu stehen. Total einfach ist es dafür, die Pflanze zu vermehren. Dafür schneiden Sie einfach einen Trieb ab, lassen ihn antrocknen und stecken ihn dann in Erde. Dann kommen die neuen Wurzeln wie von selbst.