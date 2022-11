Mülltonnen im Sommer

Bei den sommerlichen Temperaturen kommen wir ganz schön ins Schwitzen, aber nicht nur wir, auch unsere Mülltonnen schwitzen. Durch den geschossenen Raum, feuchte Abfälle und evtl. einem Platz in der Sonne bieten sie so auch den optimalen Nährboden für Pilze, Bakterien, Fliegen und Co. So kommt es auch zu den sehr unangenehmen Gerüchen.

Anbei ein paar Tipps zur optimalen Reinigung und Pflege ihrer Mülltonnen, damit sie anschließend möglichst geruchs- und ungezieferfrei bleiben. Richtig Reinigen Nur eine regelmäßige Reinigung hilft effektiv gegen Gerüche und Ungeziefer. Zunächst mit einem Gartenschlauch den groben Schmutz entfernen. Das Schmutzwasser kann im Gulli oder Kompost entsorgt werden. Anschließend mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralreiniger den Innenraum ausbürsten. Dies geht am besten mit einer Klobürste, denn durch den langen Stiel und dem abgerundeten Kopf kommt man sehr gut in die Ecken. Schmutzwasser wieder entleeren. Um nun noch unangenehme Gerüche zu entfernen ca. 4-6 EL Natron einstreuen, mit der Bürste im Innenraum verteilen und für 30 Minuten einwirken lassen. Das Natronpulver bindet Gerüche, wirkt desinfizierend sowie kalk- und fettlösend. Und im Gegensatz zu den üblichen Reinigungsmitteln enthält es weder Tenside, Phosphate noch Duftstoffe, welche die Umwelt unnötig belasten. Nun nochmal mit dem Gartenschlauch auswaschen und vor dem wieder befüllen mit Abfällen sehr gut trocknen lassen! Gegen Gerüche Auch hier schafft Natron eine sehr gute Abhilfe, aber auch herkömmlicher Gartenkalk (kohlensaurer Kalk) aus dem Fachhandel. Den feuchten Innenraum damit ausstäuben und bei starken Gerüchen zwischendurch auf den Abfall streuen – dabei unbedingt Handschuhe tragen! Sie können gegen die Geruchsbildung für die Tonne in der Wohnung auch Dufttabs aus Natron selbst herstellen. Dazu 200g Natron mit etwas Wasser zugeben, bis das Natron gut zusammenklebt wie feuchter Sand. Anschließend in eine Silikonform geben, sehr gut andrücken und über Nacht trocknen lassen. Diese Scheiben in einem Glas mit dichtschließendem Deckel bis zu ihrem Einsatz aufbewahren. Ist viel ökologischer und kostengünstiger als die Mülleimerdüfte aus dem Einzelhandel. Gegen Ungeziefer Wie ihr in den Tipps lesen könnt, ist es wichtig die gefüllten Mülltonnen geschlossen zu halten, damit von außen nichts drankommt. Fliegen legen sonst ihre Eier auf dem Abfall ab und so entwickelt sich Maden und später daraus wieder Fliegen. Zur Unterdrückung der Fruchtfliegenbildung, wovon sich die Eier schon auf unseren Obstabfällen befinden, den Bioabfall am besten gut abdecken z.B. mit einer Zeitungsschicht oder einer Hanfmatte. Diese gut auf die Oberfläche drücken, dadurch können keine Fruchtfliegen schlüpfen und der Bioabfall kann immer noch „atmen“. Tipps gegen stinkende Tonnen: Abfälle nie lose in die Tonne geben, besser in Beutel verpackt und fest verschlossen

Bioabfälle ebenfalls verpackt – vor allem auslaufsicher z.B. in Papiertüten oder speziellen Bioabfallbeuteln

Kartonagen und Altpapier in jedem Fall trocken entsorgen, sonst könnte dieses Schimmeln

Mülltonnen im Schatten und möglichst kühl platzieren, aber dennoch gut belüftet

Mülltonnenboden mit zerknittertem Zeitungspapier oder Eierkartonagen auslegen, das verhindert ein Festkleben und auch Festfrieren von Abfällen am Tonnenboden

Bioabfälle möglichst trocken entsorgen – Kaffeefilter und Teebeutel können vorab ohne weiteres getrocknet werden, je trockener der Bioabfall ist, desto weniger riecht er

Richtig Schichten – vor allem in der Biotonne sehr wichtig. Durch feste und lockere Schichten wie Sägespänne und Zweige kann die Luft in der Tonne besser zirkulieren, dies vermindert die Geruchsbildung. Zusätzlich nehmen Sägespänne überschüssige Feuchtigkeit gut auf

Volle Mülltonnen immer geschlossen halten