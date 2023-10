Der norditalienische Blauschimmelkäse erfreut sich in Deutschland größter Beliebtheit: ob auf dem Brot, der Pizza oder in einer Sauce. Doch welcher Gorgonzola schmeckt am besten?

Gorgonzola* in der Geschmacksprobe Originale (Edeka), Gorgonzola g.U.* Dolce, 125g/ca. 2,29 Euro

Cucina Nobile (Aldi), Gorgonzola Dolce, 200g/ca. 2,69 Euro

Vyrobeno, Gorgonzola Dolce, 200g/ca. 2,59 Euro

Lovilio (Lidl), Gorgonzola DOP Mild, 200g/ca. 2,69 Euro

Galbani, Gorgonzola Cremoso, ca. 3,19 Euro *Gorgonzola mit geschützter Ursprungsbezeichnung Die Tester Pino Bruno, Promi-Koch und Patron vom Ristorante „Noi“ in Köln. Er testet zusammen mit Gianni Navarra, Koch und Caterer aus Köln.

Zweites Testteam: Christian Sturm-Willms, Sternekoch und Küchenchef im Restaurant „Yunico" im Bonner Luxushotel „Kameha Grand", der zusammen mit Restaurantleiterin Melanie Hetzel testet. Die Testmethode Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. Die Testergebnisse Originale (Edeka), Gorgonzola g.U. Dolce WDR Dieser Käse weist zwar die klassische Blauschimmelstruktur auf, für die beiden italienischen Köche dürfte der Käse aber noch mehr blaugrüne Adern aufweisen. Die Rinde, die nicht mitgegessen werden soll, wurde hier schon entfernt. „Der Schmelz ist da", lobt Pino Bruno nach dem ersten Probieren. „Er zergeht wirklich sehr schön auf der Zunge", ergänzt Melanie Hetzel. Trotzdem sehen die beiden Italiener „noch Luft nach oben". Cucina Nobile (Aldi), Gorgonzola Dolce WDR Bei diesem Käse sieht man noch eine Rinde. „Da hat man natürlich einen gewissen Verlust dabei", da die Rinde weggeschnitten werden muss, erklärt Christian Sturm-Willms. Das müsse man beim Preis berücksichtigen. Geschmacklich kann der Gorgonzola von Aldi aber punkten: „Viel cremiger im Geschmack", freut sich die Restaurantleiterin. Der Käse sei weicher, zudem schmecke er intensiver und herzhafter, ergänzen die Italiener. Vyrobeno, Gorgonzola Dolce WDR Ein Käse, der kompakt im Mund bleibt, beschreibt der Sternekoch. „Der geht nicht direkt schmelzend nach hinten weg, man hat da eine Weile was von" ergänzt Melanie Hetzel. Geschmacklich einfach zu flach, findet das Team im Ristorante Noi. Lovilio (Lidl), Gorgonzola DOP Mild WDR Die trockene Rinde verrät unseren Testern: dieser Gorgonzola wird reifer sein. Sahniger und mächtiger und mit nussiger Note beschreibt ihn die Restaurantleiterin vom Yunico. Für Christian Sturm-Willms der bislang kräftigste Käse in der Verkostung. Ein Käse für Fans von würzigem Gorgonzola, erläutert Gianni Navarra. „Für mich ist er eine Nummer zu groß, einfach weil er sehr herbe Noten hat, für mich ist er zu intensiv vom Geschmack", meint die Restaurantleiterin. Für das italienische Team ist er jedoch genau richtig. Galbani, Gorgonzola Cremoso WDR Ein sehr weicher Käse, stellen unsere Tester schnell fest. „Er ist sehr schmelzend", erläutert Melanie Wetzel, „du kannst ihn mit der Zunge tatsächlich im Mund zerdrücken." Er sei präsent, cremig und mild vom Geschmack, fügt der Küchenchef vom Yunico an. Allerdings könnte er etwas intensiver sein, da sind sich unsere Tester einig. Das Testergebnis WDR Das Yunico Team plädiert für den Gorgonzola von Aldi. Es schätzt den authentischen, etwas milderen, aber trotzdem würzigen Geschmack. Dagegen wählt das Team im Noi den intensiveren, kräftigen Gorgonzola von Lidl.