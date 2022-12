Welche Bockwürstchen im Glas schmecken am besten?

per Mail teilen

Was kommt Heiligabend auf den Teller? Der Klassiker: Bockwurst mit Kartoffelsalat. Immer noch unangefochten das Lieblingsessen der Deutschen unter dem Tannenbaum. Wichtig daher: Die Bockwurst muss schmecken.

Welche Bockwurst aus Supermarkt und Discounter da mithalten kann, wollten unsere Tester herausfinden.

Bockwurst in der Geschmacksprobe

Meica, Saft-Bockwurst, 540g/ca. 2,99 Euro

Dörffler, Zarte Dorfbockwurst, 380g/ca. 2,39 Euro

Edeka Bio, Bockwürstchen, 400g/ca. 2,99 Euro

Böklunder, Echte Land-Bockwurst, 380g/ca. 2,59 Euro

Metten, Dicke Sauerländer, Bio-Bockwurst, 550g/ca. 4,29 Euro

Die Tester

Maximilian Kreus, Sternekoch im Restaurant „St. Benedikt“ in Aachen. Er testet zusammen mit Köchin Pia Hautzer.

Zweites Testteam: Raimund Ostendorp, Chef der Kult-Pommesbude „Profi-Grill“ in Bochum. An seiner Seite: sein langjähriger Stammgast Sven Bolz.

Die Testmethode

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung.

Die Testergebnisse

Saft-Bockwurst von Meica

WDR

„ Sie ist ein bisschen bröselig, das heißt sie hat keine schöne Bindung“, so der erste Eindruck von Raimund Ostendorp. Die Würste „sind salzig, aber ansonsten ist da nicht so viel dahinter“, erläutert Köchin Pia Hautzer. Der Geschmack sei nicht intensiv fleischig, sondern laff, ergänzt der Sternekoch.

Zarte Dorfbockwurst von Dörffler

WDR

Sehr weiche Konsistenz – für unsere Tester ein Manko. Die Folge: „Kein Biss, da knackt nix“, so Imbiss-Stammgast Sven Bolz. „Senf und Ketchup wären die Rettung für die Wurst, um da ein bisschen Geschmack dran zu kriegen“, meint der Chef der Kult-Pommesbude „Profi-Grill“.

Bockwürstchen von Edeka Bio

WDR

Kein Knack und auch von der Konsistenz keine gute Struktur, erkennt Maximilian Kreus. „Grisselig“ – so beschreibt die Köchin das Mundgefühl. Geschmacklich eher ein „Neutrum“, meint Raimund Ostendorp. „Hier ist zu wenig passiert, zu wenig Geschmack, das ist eine arme Wurst“, erläutert er.

Echte Land-Bockwurst von Böklunder

WDR

Gute, festere Konsistenz mit mehr Biss als bei den ersten Würsten stellt das Team in der Kult-Pommesbude fest. Allerdings immer noch kein Knack, wird im Sternerestaurant bemängelt. Der Geschmack schneidet besser ab: „Hier merkt man, hier ist auch Fleisch drin, also die Wurst schmeckt angenehm fleischig“, freut sich Raimund Ostendorp. „Die ist auch richtig vom Salzgehalt, also die schmeckt lecker“, lobt Maximilian Kreus.

Bio-Bockwurst, Dicke Sauerländer von Metten

WDR

Mit Abstand die dickste Wurst und mit fester Pelle. Zum ersten Mal knackt die Wurst unüberhörbar. „Das ist eine ohne Eigenhaut, das ist eine mit Darm“, erklärt Sven Bolz. „Der Fleischgeschmack kommt durch, die Wurst ist nicht überwürzt“, fährt er fort.

Im Restaurant „St. Benedikt“ finden die Tester die Wurst jedoch zu „pfeffrig“. „Ich würde sie Pfefferknacker nennen“ meint der Sternekoch.

Die Testsieger

WDR

Im Aachener Sternerestaurant siegt die Land-Bockwurst von Böklunder. „Sie hatte für uns das beste Mundgefühl und vor allem den schönsten Geschmack“ bilanziert Maximilian Kreus.

In der Bochumer Pommesbude liegt die Bio-Bockwurst von Metten vorne. „Sie hat einen schönen fleischigen Geschmack, ist gut gewürzt, leichten Rauch – da kann Weihnachten kommen“, ist sich Reimund Ostendorp sicher.