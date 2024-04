Welcher Feta schmeckt am besten?

per Mail teilen

Er krönt jeden griechischen Bauernsalat und das schon seit dem Altertum: Feta. Der Salzlakenkäse besteht ursprünglich aus Schafsmilch, bis zu 30 Prozent Ziegenmilch dürfen jedoch beigemischt werden. Auch die Herkunft ist klar geregelt: Feta darf nur auf dem griechischen Festland und auf der Insel Lesbos produziert werden.

Unsere Tester freuten sich auf einen kräftigen, leicht salzigen und säuerlich-frischen Geschmack. Einige Male wurden sie jedoch enttäuscht.

Testprodukte

Lyttos (Aldi), Feta, 200g/2,19 Euro

Alnatura, Bio-Feta, 180g/ca. 2,99 Euro

Edeka, Feta g.U., 150g/ca. 2,39 Euro

Gazi, Feta, 150g/ca. 2,99 Euro

Patros, Feta, 150g/ca. 2,99 Euro

Die Tester

Demetris Phili, Patron von Phili´s Restaurant in Köln

Anja Tanas, Ernährungswissenschaftlerin und WDR-Food-Expertin

Carsten Henn, renommierter Restaurantkritiker

Der Testaufbau

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung.

Die Testergebnisse

Feta von Lyttos (Aldi)

Weiße Farbe, bröckelige Konsistenz und intensiver Schafsgeruch – der erste Eindruck stimmt unsere Tester positiv. Auch geschmacklich dominiert den Käse eine starke Schafsnote. Es passiere viel im Mund, erklärt Anja Tanas: „Hier das Salz, hier das Aroma, Würze, es krümelt und wird nach hinten hin fein und soft – toller Käse.“

Bio-Feta von Alnatura

Diese Käse ist weicher und cremiger – zum Missfallen von Demetris Phili: „Je fester desto besser“ sei der Feta, erläutert er. Zudem schmecke dieser nicht so viel nach Schafsmilch, eher nach Salz, erkennen die Tester. „Dumpf, bitter – nicht mein Produkt“, fasst die Ernährungswissenschaftlerin zusammen.

Feta von Edeka

Der weichste Käse in unserer Geschmackskäse stellt der Patron von „Phili´s Restaurant“ schnell fest. Der Feta solle „fest sein und nicht so cremig“. Dagegen gibt der Gastrokritiker zu, dass er durchaus es zu schätzen weiß, wenn „ein Hauch Cremigkeit sich am Gaumen noch entwickelt“. Allerdings bemängelt Demetris Phili bei diesem Käse nicht nur die Konsistenz, auch vermisst er beim Geschmack Säure und Salzgehalt. Insgesamt sei dieser Feta nicht kräftig genug für einen griechischen Bauernsalat.

Feta von Gazi

Wieder ein Käse mit einer etwas weicheren Konsistenz. „Aber ich finde es noch absolut in Ordnung“, erklärt Anja Tanas. Der Feta habe am Gaumen eine „sehr schöne Cremigkeit“, freut sich Carsten Henn. Dank seines milden Geschmackes sei er ein „Top-Produkt für Einsteiger“, fügt die WDR-Foodexpertin hinzu.

Feta von Patros

Ein sehr trockener Feta, dazu sehr krisselig auf der Zunge, beschreibt Anja Tanas die Konsistenz. Vom Geschmack dominiere eine „starke Salznote“, bemängelt der Restaurantkritiker. Demetris Phili vermisst zudem die Säure. Der Käse sei „langweilig, nicht so intensiv.“

Der Testsieger

Mit den Stimmen von Anja Tanas und Demetris Philli gewinnt der Feta von Lyttos (Aldi). Salzgehalt und Säure stimmten und man kann die Schafsmilch herausschmecken, begründet der Patron das Urteil.

Carsten Henn zieht es vor, wenn der Käse cremiger ist. Sein Favorit daher der Feta von Gazi.