Bauschmerzen lindern

Ursachen und Behandlung von Bauschmerzen sind sehr unterschiedlich und einen gut gemeinten Rat hat vermutlich jede*r... Was stimmt, was nicht?

Die richtige Ernährung

Ein deftiger Braten und leckere Plätzchen – das Essen in der Winterzeit ist vor allem eins: sehr deftig! Aber Genuss muss eben auch manchmal sein. Gut zu wissen also, was die Verdauung wieder in Schwung bringt und unseren Darm unterstützt.

Gewöhnungsbedürftig, aber gesund: Bitterstoffe

Bitterstoffe haben einen positiven Effekt auf die Verdauung und können beim Abnehmen helfen. Sie sind in vielen Lebensmitteln wie Chicorée, Artischocken oder Oliven enthalten.

Bitterstoffe: So gesund sind Chicorée und Co. (NDR)

Stress vermeiden

Verdauungsprobleme in Stresssituationen sind keine Seltenheit. Doch es gibt Hilfe.

Magen- und Darmprobleme: Wenn Stress die Ursache ist