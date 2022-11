Diese Lebensmittel tun unserer Verdauung gut

Ein deftiger Braten und leckere Plätzchen – das Essen in der Winterzeit ist vor allem eins: sehr deftig! Aber Genuss muss eben auch manchmal sein. Gut zu wissen also, was die Verdauung wieder in Schwung bringt und unseren Darm unterstützt.

„Der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit“ – das hat schon der griechische Arzt Hippokrates in der Antike erkannt. Unser Darm ist nicht nur Verdauungsorgan, sondern auch wichtiger Teil unseres Immunsystems. In ihm befinden sich 70-80 Prozent der Immunzellen. Es ist also besonders wichtig, dieses „Superorgan“ zu pflegen. Unsere Tipps für einen gesunden Darm: Bitterstoffe regen die Verdauung ein Colourbox Colourbox - Auf den Verdauungsschnaps nach dem Essen sollte man lieber verzichten. Stattdessen regen Bitterstoffe Magen, Leber und Gallenblase an, Verdauungssäfte auszuschütten. Bitterstoffe finden sich beispielsweise in Grapefruit, Kaffee oder Tee. Pfefferminztee wirkt außerdem krampflösend. Auch der bekannte Verdauungsspaziergang ist empfehlenswert. Gewürze machen Wintergemüse besser verdaulich Colourbox.de - Kohl oder Hülsenfrüchte sind nicht gerade „leichte Kost“. Hülsenfrüchte sollten daher eher selbst zubereitet werden: gründlich waschen, ausreichend lange einweichen und das Einweichwasser wegschütten. Verschiedene Gewürze können Kohl und Hülsenfrüchte verträglicher machen – beispielsweise Kümmel, Kardamom, Koriander und Ingwer. Präbiotika tun der Verdauung gut Colourbox Foto: Colourbox.de - Wichtig ist eine ballaststoffreiche Ernährung. Jede Mahlzeit sollte Gemüse enthalten. Mindestens fünf Portionen Gemüse und Obst sind am Tag empfohlen, mindestens drei Portionen sollten Gemüse sein. Auch abgekühlte Nudeln, Reis oder Kartoffeln enthalten resistente Stärke, die gut für unsere Verdauung ist. Empfehlenswert sind außerdem milchsauer vergorene Lebensmittel wie Sauerkraut, Buttermilch, Kefir oder Joghurt. Und allgemein wichtig: Immer gut kauen, denn die Verdauung beginnt bereits im Mund! Der Spruch „gut gekaut ist halb verdaut“ ist wirklich wahr.