Mobile Klimageräte richtig betreiben

per Mail teilen

Wer unterm Dach wohnt, kennt es: Schwitzen im Sommer. Deshalb schwören viele auf eine bewegliche Klimaanlage. Doch was ist, wenn die ausfällt? Unser Repairfox Andreas Frisch kann schnell und unkompliziert für Kühlung sorgen!

Mit dem Beginn der heißen Sommermonate wächst der Bedarf an Kühlung in unseren Wohnräumen. Ein mobiles Klimagerät kann hier eine echte Wohltat sein. Obwohl es das gleiche clevere Funktionsprinzip wie eine Wärmepumpe verwendet, kann es bei falscher Benutzung unnötig teure Energie verbrauchen oder nicht die gewünschte Kühlleistung erbringen. Mit diesen Schritten können sie sicherstellen, dass ihr Monoblock-Klimagerät richtig betrieben wird.

Es ist wichtig, dass die warme Luft, die das Klimagerät aus ihrem Raum herausführt, nicht wieder hineingelangt. Deshalb ist eine Fensterabdichtung für den Abluftschlauch unerlässlich. Solche Abdichtungen sind in den meisten Baumärkten erhältlich und einfach zu montieren.

Anbringen einer textilen Fensterabdichtung

Eine Fensterabdichtung für Klimageräte im Baumarkt besorgen. Diese sind für verschiedene Fenstergrößen, Balkontüren und Dachfenster erhältlich. Normalerweise sind die Abdichtungen universell passend bis zu einem bestimmten angegebenen Rahmenumfang (2 x Höhe + 2 x Breite). Andreas Frisch Bild in Detailansicht öffnen Bringen sie die mitgelieferten selbstklebenden Klettstreifen entlang des gereinigten und trockenen Fensterrahmens an. Dann befestigen sie die Fensterdichtung an den Klettstreifen. Stellen sie sicher, dass die Abdichtung fest sitzt und keine Lücken vorhanden sind. Andreas Frisch Bild in Detailansicht öffnen Führen sie nun den Abluftschlauch ihres mobilen Klimageräts durch das Loch im Reißverschluss der Fensterdichtung. Andreas Frisch Bild in Detailansicht öffnen

Feste Durchführung am Fenster

Falls sie Schiebefenster oder Rollläden haben, können sie auch feste Durchführungen verwenden. Es gibt dazu universelle in der Breite ausziehbare Blenden, die teilweise sogar bei Klimageräten schon als Zubehör mitgeliefert werden. Andreas Frisch Bild in Detailansicht öffnen Aus einem kleinen Brett einfach selbst eine Durchführung herstellen. Sägen sie es auf die Breite des Fensters (den Abstand zwischen den Rolladenführungen) und in der Höhe auf etwas mehr als den Schlauchdurchmesser + die Höhe des Fensterrahmens zu. Mit einem Bleistift können sie den Umriss der Schlauchdurchführung anzeichnen. Andreas Frisch Bild in Detailansicht öffnen Mit einer Stichsäge sägen sie nun den Kreis aus. Dazu bohren sie vorher ein großes Loch innerhalb des Kreises, um das Sägeblatt anzusetzen. Andreas Frisch Bild in Detailansicht öffnen Die ausziehbare oder selbst gebaute Durchführung wird dann einfach lose unter dem Rollladen eingeklemmt. Ich empfehle, den Schlauch immer abzuziehen und das Fenster geschlossen zu halten, solange das Klimagerät nicht läuft, da der Rollladen bei Sonne natürlich sehr viel Wärme nach drinnen durchlässt. Andreas Frisch Bild in Detailansicht öffnen

Filter einer Klimaanlage richtig reinigen

Ganz entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb ist auch, dass alle Filter ordnungsgemäß sauber gehalten werden. Am besten, sie studieren die Bedienungsanleitung ihres Geräts genau, um zu erfahren, welche Art von Filtern es verwendet, wo sie platziert sind und wie und wie oft sie gereinigt werden sollten und wie man sie ausbaut.

Weitere Energiespartipps für den Sommer

1. Nutzung von natürlicher Belüftung: Wenn die Temperaturen nachts sinken, öffnen sie Fenster und Türen, um einen kühlen Luftzug durch ihr Zuhause zu ermöglichen. Der kühlste Zeitpunkt sind normalerweise die Stunden vor Sonnenaufgang. Schließen sie sie wieder, bevor die Temperaturen tagsüber steigen, um die kühle Luft im Haus zu halten.

2. Verwendung von Sonnenschutzvorrichtungen: Halten sie ihre Jalousien, Rollläden oder Vorhänge geschlossen, vor allem auf der Sonnenseite des Hauses. Dies hilft, die Wärme draußen zu halten und ihr Zuhause kühl zu halten.

3. Effiziente Nutzung von Klimageräten: Wählen sie am Thermostat eine Temperatur ein, die nicht zu stark unterhalb der Außentemperatur liegt. 25-26 °C fühlen sich bei draußen >30° schon kühl genug an. Jedes Grad mehr Differenz benötigt sehr viel Energie. Überlegen sie auch, ob ein einfacher Ventilator in manchen Situationen eine ausreichende Kühlung bieten könnte.

4. Im Eigenheim lohnt sich ggf. auf lange Sicht die Installation einer fest eingebauten Split-Klimaanlage, da diese erheblich wirtschaftlicher laufen als mobile Monoblock-Klimageräte mit Abluftschlauch. Besonders empfehlenswert ist der Betrieb von Klimaanlagen in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage, da genau dann wenn am meisten Sonne scheint und es heiß ist, ohnehin die entsprechende Energie zur Verfügung steht.

5. Für Bastler ist es auch relativ einfach möglich, Einschlauch-Monoblock-Klimageräte auf deutlich effizienteren Zweischlauch-Betrieb umzurüsten. Im Internet finden sich dazu entsprechende Videoanleitungen. Wichtig: Laien dürfen niemals am Strom- oder Kältemittel führenden Kühlaggregat arbeiten, der Umbau beschränkt sich lediglich auf den Luftansaugweg. Bei einer Neuanschaffung sollten sie trotz des etwas größeren Anschlussaufwands ein Zweischlauch- Gerät vorziehen!

6. Liefert ein Kühlgerät trotz Filterreinigung nicht mehr die gewohnte Kühlleistung, so liegt vermutlich ein Kältemittelverlust vor. Es sollte dann keinesfalls mehr weiter betrieben werden, weil dadurch immens Energie verschwendet wird. Sollte das Gerät bereits aus der Gewährleistung (24 Monate) heraus sein und besteht auch keine Herstellergarantie mehr, so bedeutet dies wahrscheinlich einen Totalschaden – bitte entsorgen sie das Gerät bei einer Elektroschrottannahmestelle.

7. Denken sie durchaus darüber nach, in heißen Tropennächten beispielsweise im Gästezimmer im kühlen Keller zu übernachten oder vom eigenen Dachgeschosszimmer in die Parterrewohnung eines Familienmitglieds zu flüchten.

8. Tauen sie regelmäßig ihr Gefriergerät ab! Wenn das Gefrierfach vereist ist, verbraucht das Gerät sehr viel mehr Strom und diese überschüssige Energie erhitzt dann als Wärme zusätzlich ihre Wohnung. Ebenso einleuchtend ist der Einsatz von LED-Beleuchtung anstelle von Glühlampen.

Ich hoffe, dass diese Anleitung ihnen dabei hilft, ihr mobiles Klimagerät effizient und sicher zu betreiben. Bleiben sie cool und genießen sie den Sommer!