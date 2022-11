Holzsterne aus Eisstielen

Mit diesen tollen Holzsternen wird es weihnachtlich. Lisa Vöhringer zeigt, wie Sie aus Eisstielen stylische Holzsterne gestalten. Gleich zwei Varianten hat sie mit dabei: Eine stehende Version für Regal, Tisch oder Fensterbank und hängende Sterne, die Fenster, Türen oder Wände verschönern.

Material:

Holzeisstiele (Bastelhölzer) - Anzahl je nach Stern:

Großer Stern: 24 Stück

Normaler Stern: 10 Stück oder 5 Stück bei der kleinen Variante

Stern stehend: 100 Stück bzw. 25 Stück je nach Größe des Stern

Holzleim

Pinsel und Kreidefarbe

Geodreieck

Wäsche- oder Nähklammern bzw. große Klemme

Backpapier

Eventuell Schleifpapier

Tipps:

Hölzerne Eisstiele bekommen Sie online oder auch unter dem Namen Bastelhölzer in vielen Läden mit Bastelzubehör.

Nutzen Sie das Backpapier als Malunterlage. Im Gegensatz zu z.B. Zeitungspapier können Sie den Stern ohne anklebende Papierreste sauber ablösen.

So geht's:

Großer Stern

xxx

1. Legen Sie vier Eisstiele wie ein Kreuz im 90-Grad-Winkel

Lisa Vöhringer -

2. Tragen Sie mit dem Pinsel etwas Holzleim auf die mittigen Holzenden auf und legen Sie vier weitere Eisstiele im jeweils 45-Grad-Winkel zueinander auf die Holzenden. Unterlegen Sie diese vier Eisstiele mit je einem Eis stiel (damit diese satt aufliegen) und legen Sie etwas zum Beschweren in der Mitte auf bzw. warten Sie ein wenig und fixieren Sie die Mitte dann mit einer Klemme. Lassen Sie den Leim gut trocknen bevor Sie die Klemme entfernen.

3. Anschließend beginnen Sie zwei Enden mit zwei weiteren Eisstielen zu einer Zacke zu schließen. Fixieren Sie jede Klebestelle mit einer Näh-bzw. Wäscheklammer und lassen Sie immer eine Zacke aus. Am Ende hat Ihr Stern bereits 4 Zacken.

4. Nachdem der Leim durchgetrocknet ist, können Sie die Klammern entfernen und nun die restlichen Zacken wie in Punkt 3 beschrieben formen.

5. Ihr achtzackiger Stern kann nun bemalt und dekoriert werden.

Normaler Stern

xxx

1. Nehmen Sie zwei Eisstiele und streichen Sie auf ein Ende etwas Holzleim auf. Legen Sie nun den zweiten Holzstiel bündig mit dem Ende darauf und fixieren Sie die Klebestelle mit einer Näh- oder Wäscheklammer. Legen Sie das Geodreieck im 45-Grad-Winkel an und schieben Sie die Eisstiele vorsichtig in diese Position.

2. Fertigen Sie so 5 Teile aus 10 Holzstielen und lassen Sie diese gut trocknen.

3. Anschließend setzen Sie die 5 Teile zu einem Stern zusammen. Beginnen Sie an der obersten Zacke und legen Sie die rechte und linke Zacke so an das eine gerade Linie entsteht. ACHTUNG: Wer vor hat diesen Stern in der stehenden Variante zu machen – muss hierbei auf folgendes Achten, wenn der Stiel oben aufgeklebt ist, kommt der nächste Stiel darunter oder umgekehrt, damit man eine zweite Reihe bündig auflegen kann.

4. Kleben Sie nun auch die unteren beiden Zacken an und fixieren Sie alle Klebestellen mit einer Klammer. Nun können Sie nochmal prüfen, ob die rechte und linke Zacke noch immer waagrecht verlaufen und gegebenenfalls die Zacken in Position schieben. Anschließend gut trocknen lassen.

Kleiner Stern

Lisa Vöhringer -

Wer diesen Stern nur halb so groß fertigen möchte, teilt zu Beginn 5 Eisstiele in der Mitte und arbeitet anschließend die Anleitung nach. Je nachdem wird hier an den Überlappungspunkten noch etwas Schleifarbeit nötig.

Stehender Stern

Nachdem Sie Schritt 1-4 erledigt haben, können Sie nun reihum die zweite Schicht Eisstiele anbringen. Pro Runde 5 Eisstiele, da Sie immer nur jede Zweite Zacke bekleben können.

Nach 6 Runden beginnt der Stern zu stehen (3 beim kleinen), ab da können Sie frei entscheiden, wie dick der Stern werden soll. Ich habe 10 Runden beim Großen und 5 Runden beim Kleinen gemacht.