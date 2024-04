Herzige Badepralinen mit Sprudeleffekt

per Mail teilen

Lisa Vöhringer zeigt, wie Sie sprudelige Badepralinen herstellen können. Egal ob als Badekugel oder in Herzform, die Pralinen sind eine tolle Geschenkidee!

Material:

200 g Natron (Backabteilung)

100 g Zitronensäure (Pulver – Backabteilung oder Drogerie)

50 g Speisestärke

30 ml Pflanzenöl

1 TL Wasser

100% reines Ätherisches Öl (nach gewünschtem Duft)

Lebensmittelfarbe (flüssig oder Pulver)

Silikoneiswürfelform (hier Herzen), oder runde Metallformen für Kugeln

Deko wie z.B. getrocknete Kräuter und Blütenblätter

So geht's:

1. Natron und Speisestärke in einer Schüssel vermischen.

2. Anschließend das Wasser, Pflanzenöl und einige Tropfen (5-8) ätherisches Öl hinzu geben. Verkneten Sie das Ganze nun zu einer Art Teig.

3. Zitronensäure dazu fügen und nochmal verkneten.

4. Nun die Masse in verschiedene Schüsseln aufteilen und jeden Schüsselinhalt in einer anderen Farbe einfärben. Etwas Lebensmittelfarbe hinzu geben und alles gut verkneten. Bei flüssiger Lebensmittelfarbe unbedingt darauf achten nur wenige Tropfen zu verwenden und schnell zu verkneten damit keine verfrühte Reaktion zwischen Zitronensäure und Natron entsteht (Sprudeleffekt).

5. Wenn gewünscht anschließend einige getrocknete Blüten in die Formen legen und diese dann mit dem Teig befüllen. Hier können Sie nun kreativ werden und z.B. auch verschiedene Farben mischen oder Farben in Schichten auftragen. Achten Sie darauf den Teig immer möglichst fest in die Form zu drücken.

HINWEIS FÜR BADEKUGELN:

Bei den Badekugeln bitte beide Hälften bis über den Rand hinaus befüllen. Dann die beiden Hälften zusammendrücken bis der Teig aus den Rändern herausgedrückt wird.

6. Anschließend die Pralinen bzw. Kugeln gut fest werden lassen, ehe sie aus der Form gelöst werden. Am schnellsten geht das nach ca. 5 Stunden im Kühlschrank.

7. Damit die Kugeln möglichst lange haltbar bleiben (ca. 3 Monate) sollten Sie diese anschließend trocken und luftdicht z.B. in einem Schraubglas aufbewahren.

Tipps und Hinweise:

Wenn der Teig zu krümelig ist, kann man noch etwas mehr Öl zugeben, aber kein Wasser , denn das löst die Sprudelreaktion verfrüht aus.

, denn das löst die Sprudelreaktion verfrüht aus. Achten Sie bei der Verwendung von Lebensmittelfarbe darauf diese in Pulverform zu benutzen, oder bei der flüssigen sehr sparsam und schnell zu arbeiten, um ebenfalls die genannte Sprudelreaktion zu vermeiden.

Lagern Sie die Badepralinen bzw. Kugeln luftdicht und trocken in z.B. einem Schraubglas. Achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Luftfeuchtigkeit im Bad im Glas aufquellen – Eventuell im Schrank oder einem anderen Zimmer aufbewahren.

Gut ausgetrocknete Badepralinen halten mehrere Monate. 3 Monate mindestens, jedoch kann das enthaltene Öl mit der Zeit ranzig werden, daher nicht zu lange aufbewahren.

Wenn Sie weitere Zusätze im Badewasser durch die Badepralinen wünschen, können Sie geeignete Blüten (z.B. Lavendel und Ringelblume) zugeben. Auch Kräuter, Gewürze und Honig sind beliebte Ergänzungen, mit denen Sie experimentieren können.

Für eine Badewanne benötigen Sie je nach Größe eine Badekugel oder 1-3 Badepralinen.

Noch mehr Ideen von Lisa Vöhringer finden Sie hier:

www.morendo-memoria.de