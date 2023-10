Häkel-Kürbisse

Keine Frage - der Kürbis gehört wie buntes Laub zum Herbst! Mit dem Vorteil, dass diese für immer frisch sind! Mit einfachen Maschen sind die flauschigen Kürbisse von Häkeldesignerin Tanja Steinbach fix gehäkelt.

Die Kürbisse können Sie nach dem gezeigten Prinzip in jeder beliebigen Größe anfertigen – achten Sie dabei darauf, dass Sie für einen Kürbis ein Rechteck häkeln mit dem Verhältnis 1:2. Das bedeutet, die Seitenlänge soll doppelt so lang sein wie die Breite (= Länge der Anschlagkante).

Kleine Kürbisse eignen sich sehr gut als Tischdeko, für herbstliche Kränze und vieles mehr. Die großen Kürbisse können zusätzlich gefüllt mit einem entsprechenden Gewicht auch als Türstopper verwendet werden!

Größen

Je nach Materialwahl entstehen große oder kleine Kürbisse:

Kürbisgröße 1 A/B (groß), Durchmesser etwa 30 cm, 21-23 cm hoch

Kürbisgröße 2 (klein), Durchmesser etwa 22 cm, 13-15 cm hoch

Material:

Für einen Kürbis in Größe 1 A:

350- 450 g Schurwollgarn (100 % Schurwolle (Merino)) mit 60-75 m Lauflänge auf 50 g. (Die Originalmodelle wurden aus „Per Lei“ (450 g Farbe 31, Rost) oder „Brigitte N° 5“ (350 g Farbe 105, Orange Karamell Meliert) von Lana Grossa gehäkelt. Alternativ ist beispielsweise auch das Garn „Drops Snow“ von Drops oder „Bravo Big“ von Schachenmayr verwendbar)

1 Häkelnadel Nr. 7 mm

Für einen Kürbis in Größe 1 B:

400 g fingerdickes Wollgarn oder eines weichen, gefüllten Schlauchgarnes (60 % Baumwolle, 40% Nylon oder 100 % Schurwolle (Merino)) mit 50- 55 m Lauflänge auf 100g. (Die Originalmodelle wurden aus „Confetti“ (Farbe 9) oder „The Tube“ (Farbe 6, Rost) von Lana Grossa gehäkelt. Alternativ ist beispielsweise auch das Garn „Husky“ von GGH verwendbar oder andere, sehr dicke Garne)

1 Häkelnadel Nr. 10 mm

Für einen Kürbis in Größe 2:

100-200 g Woll- oder Wollmischgarn (100 % Schurwolle oder 62 % Schurwolle (Merino), 25 % Baumwolle, 12% Polyamid und 1 % Elasthan) mit 80 -135 m Lauflänge auf 50g. (Die Originalmodelle wurden aus „Bingo“ (200 g Farbe 187, Cognac) oder „Cocco“ (100 g Farbe 4, Rost) von Lana Grossa gehäkelt. Alternativ ist beispielsweise auch das Garn „Merino 85“ von Austermann oder „Merino Plus“ von Lang Yarns verwendbar)

1 Häkelnadel Nr. 4-5 mm

Für alle Größen

Für den Stiel entweder ein Ast-Stück verwenden oder einen Rest eines dünneren Garnes (Lauflänge zwischen 160-210 m auf 50 g)

1 Häkelnadel Nr. 3,5 mm

Außerdem:

Maßband, Schere & Vernähnadel

Lange Sattler- oder Matratzennadel

250 g (250 g - 150 g) Füllwatte

Maschenproben:

im Grundmuster entsprechen mit Garn

Per Leioder Brigitte N° 5 und Häkelnadel 7mm 12-13 Maschen und 13-14 Reihen

und Häkelnadel 7mm 12-13 Maschen und 13-14 Reihen Bingo und Häkelnadel 4-5 mm 16 Maschen und 18 Reihen

und Häkelnadel 4-5 mm 16 Maschen und 18 Reihen Cocco und Häkelnadel 4-5 mm 15 Maschen und 12 Reihen

und Häkelnadel 4-5 mm 15 Maschen und 12 Reihen Confetti oder The Tube und Häkelnadel 10 mm 8-9 Maschen und 8-9 Reihen

jeweils etwa ca. 10 x 10 cm.

Tipp: Bitte achten Sie darauf, dass das Häkelmuster nicht zu locker gearbeitet wird, so dass die Füllwatte nicht hervortritt.

Benötigte Grundanleitungen

Außerdem wird benötigt

Relief feste Maschen vorne

für jede Masche die Häkelnadel von vorn um den Maschenhals zwischen 2 Maschen der Vorrunde/Vorreihe führen und eine feste Masche wie gewohnt häkeln.

Relief-halbe Stäbchen vorne

ein Relief- halbes Stäbchen wird wie ein halbes Stäbchen gehäkelt, allerdings in eine andere Einstichstelle. Anstatt in die Masche der Vorrunde/Vorreihe zu häkeln wird um die entsprechende Masche der letzten Runde gehäkelt, dafür wird mit der Häkelnadel von vorne um den „Kopf“ dieser Masche eingestochen, dann das halbe Stäbchen wie gewohnt arbeiten.

Feste Maschen in Spiral-Runden

Beim Häkeln in Spiral-Rd werden die festen Maschen fortlaufend gehäkelt, d.h. die Kettmaschen zum Schließen der Runde und die Anfangs-Luftmaschen, die normalerweise die 1. Masche ersetzen, entfallen. Da es bei dieser Methode keinen sichtbaren Runden-Übergang gibt und daher die Kontrolle der Maschen-Anzahl nicht ganz einfach ist, empfiehlt es sich, jeweils am Anfang einer Runde einen Faden in einer Kontrastfarbe einzulegen. Dann die Runde nach der Anleitung bis zum Faden zu Ende häkeln. Nach Runden-Ende den Faden entfernen und für die neue Runde am Runden-Anfang wieder neu einlegen

Anleitung

Die Angaben für Kürbisgröße 1 B und 2 stehen in Klammern durch Bindestriche getrennt, ist nur eine Angabe vorhanden, gilt diese für beide Größen

Es wird offen, in Reihen quer gehäkelt. Dafür in der Wunschfarbe/Material in der Technik Maschenanschlag mit festen Maschen und Fußschlingen 48 (24 - 40) Maschen anschlagen, = etwa 30 (30 - 25) cm in der Breite. Alternativ kann auch mit einer Luftmaschenkette und anschließend einer Reihe festen Maschen begonnen werden.

Am Reihenbeginn und – ende Relief feste Masche vorne arbeiten, dazwischen halbe Relief-Stäbchen vorne. Dafür die ersten und letzten 5 Maschen als Relief feste Maschen vorne häkeln, über die restlichen 38 (12 - 30) Maschen halbe Relief-Stäbchen vorne arbeiten. So verjüngt sich an beiden Seite das Häkelstück etwas.

Jede Reihe mit 1 Wendeluftmasche beginnen und die letzte Masche in die Anfangs-Wendeluftmasche der Vorreihe arbeiten. In etwa 60 (60 - 50) cm Höhe enden.

Ausarbeitung

Das Häkelstück zum Ring schließen, dafür die Anschlagkante mit der letzten Reihe zusammennähen. Die beiden seitlichen Kanten mit jeweils einer Runde festen Maschen behäkeln, dafür den Faden anmaschen, 1 Anfangs-Luftmasche häkeln, für jede feste Masche zwischen 2 Längsrippen einstechen. Am Rundenende mit einer Kettmasche in die Anfangs-Luftmasche schließen.

Entlang der Seitenkanten aus festen Maschen einen Faden 2x durchfädeln und zusammen ziehen, bevor die 2. Seite zusammen gezogen wird den Kürbis mit Füllwatte ausstopfen. Falls ein Ast-Stück als Siel verwendet werden soll, auf einer der beiden Seiten eine kleine Öffnung belassen und das Ast-Stück später einstecken.

Mit einem längeren Stück des Garnes und einer langen Sattler- oder Matratzennadel die typischen „Kürbis-Segmente“ abteilen, dafür den Faden an unteren Kürbismitte fest vernähen und auf der gegenüberliegenden Kürbismitte einstechen, den Faden durch das Innere hindurch wieder zum Ausgangspunkt führen und festziehen.

Mein Tipp: Falls das Garn welches für den Kürbis verwendet wurde nur locker verzwirnt ist und leicht reißt, für das Abteilen der Segmente ggf. ein festes Baumwollgarn in passender Farbe verwenden!

Nach Belieben insgesamt 5 oder 6 Segmente abteilen und etwas festziehen.

Dekorativ und sehr einfach ist es, wenn Sie für den Stiel ein Ast-Stück verwenden. Dieses einfach in die Öffnung einstecken, evtl. die Öffnung nochmals nachziehen. Faden vernähen.

Alternativ können Sie aus einem dünneren Garn auch einen Stiel-Strunk häkeln:

Gehäkelter Stiel

Dafür mit einem dünneren Garn und Häkelnadel 3,5 mm und einem Magic-Ring beginnen. In der 1. Runde nach 1 Luftmasche 18 (12) feste Maschen in den Magic-Ring häkeln, dann in festen Maschen in Spiral-Runden weiterarbeiten bis der "Stiel" etwa 5 cm lang ist. Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen. Stiel mit etwas Füllwatte ausstopfen und mit dem Endfaden an der Kürbismitte festnähen. Alle restlichen Fäden vernähen.

