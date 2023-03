Tanja Steinbach zeigt, wie der Magic-Ring gehäkelt wird.

Den Faden vom Knäuel kommend über die linke Hand führen. Um den Zeigefinger für die Fadenspannung wickeln, dann das Ende gegen den Uhrzeigersinn um den Daumen wickeln. Das Fadenende zwischen Mittel- und Ringfinger festhalten. Daumen und Zeigefinger etwas spreizen und den Faden spannen.

Mit der Häkelnadel am rechten Daumen entlang von oben nach unten in die Fadenschlinge am Daumen einstechen und den gespannten Faden vom Zeigefinger mit der Nadelspitze durchholen. Es entsteht eine kleine Schlinge. Faden erneut holen und so die Schlinge mit einer Luftmasche sichern.

Den Daumen aus der Schlinge ziehen und die Schlinge festhalten. Dann weitere Maschen in den Fadenring häkeln. Dabei auch das Fadenende mit umhäkeln bis die gewünschte Maschenzahl erreicht ist. Dann am Fadenende ziehen und die Fadenringöffnung zusammenziehen. Die Runde mit einer Kettmasche schließen oder in Spiralrunden weiterarbeiten.