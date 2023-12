In Hetzerath zwischen Mosel und Eifel hat sich Landwirt David Engel ein großes Ziel gesetzt: Er will den CO2-Fußabdruck seines „Engelshofes“ auf Null bringen. Doch geht das in einem Milchviehbetrieb überhaupt?

Landwirt Engel investiert viel in den Stall und eine Biogasanlage, baut das Futter für seine Kühe überwiegend selbst an.