Was sind die größten Probleme im Land und welche Partei kann sie am besten lösen? Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hat im Auftrag von „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ die politische Stimmung in Rheinland-Pfalz abgefragt. Außerdem: Was wäre, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre?